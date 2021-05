La blusa de Kate que nos recordó a uno de sus vestidos favoritos

Ya lo decía el comunicado del colaborador que ha dejado las filas de los Duques de Cambridge, los que vienen serán meses de lo más ocupados para la pareja. Esta mañana, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, visitaron Wolverhampton como parte de la Mental Health Awareness Week, una de las causas más cercanas a su corazón, en la que hacen énfasis en la importancia de la salud mental. En una aparición por demás espontánea, la pareja participó en todo tipo de actividades organizadas en The Way Wolverhampton Youth Zone, en donde tuvieron su primera parada del día. Acompañados por un grupo de jóvenes, no tuvieron reparo en mostrar su talento tanto en el deporte como en la jardinería, lo que desató una serie de carcajadas entre la pareja en una serie de imágenes que se han vuelto virales en las últimas horas. A solo unas semanas de su 10° aniversario de bodas, Kate y William se mostraron tan cómplices y enamorados como el primer día.

Al parecer, lo que desató las carcajadas de los Cambridge fueron los intentos de William por aventurarse en la jardinería, área que Kate tiene dominada. “Catherine es muy buena en la jardinería”, presumió el Príncipe a uno de los grupos de la actividad. Los Duques participaban en un ejercicio que buscaba resaltar la importancia de las actividades al aire libre, algo de lo que Kate es especialmente creyente y que está intentando impulsar en su marido. Esta aparición se ha dado en vísperas de que se dé a conocer este viernes el audio que grabaron junto a todo tipo de celebridades como David Beckham y que será transmitido en las estaciones de radio británicas para promover la importancia de la salud mental.

Una vez más, tal como hizo durante su viaje a Bután, Kate probó suerte en el arco y la flecha, y aunque se le escuchó decir: “Terrible”, cuando no logró el tiro, es bien sabido que la Duquesa es especialmente talentosa en los deportes. Por su parte, el Príncipe William mostró su habilidad con el balón, que en su papel de Presidente de la Federación de Futbol, no ha sorprendido.

El look de Kate

Si bien, las risas y confidencias entre los Cambridge acapararon todas las miradas, el look de Kate es en donde se posaron los reflectores. Y es que, aunque los looks a juego en azul marino de la pareja podrían haber parecido sencillos, las elecciones de Kate recordaron a una de las piezas ganadoras de su clóset.

Esta mañana, Kate apareció con una blusa de polka dots en azul marino con blanco, con un cuello en este último color, de la firma Tory Burch. Aunque la blusa de seda está agotada en todas las tiendas en línea, también existe en una versión de vestido corto que sí está disponible. Esta pieza ha recordado enormemente al vestido Alessandra Rich de Kate, que no solamente se convirtió en una sensación cuando lo llevó, primero en el 2018 y luego en el 2019, sino que una serie de famosas se hicieron de él para presumirlo también.

En esta ocasión, la Duquesa combinó la blusa de polka dots con sus pantalones de vestir azul marino de Jigsaw y un abrigo en el mismo color. Como complementos, Kate lució su bolso Smythson -que aunque está diseñado para ir cruzado lo llevó a modo de clutch-, su pulsera Maya Torque de Halcyon Days, sus aretes de Freya Rose, y su ya infaltable cubrebocas de Amaia London.

