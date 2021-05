Meghan se anota un nuevo triunfo en su batalla contra los tabloides

Desde su partida de la Familia Real británica, la ardua batalla del Príncipe Harry y Meghan Markle contra los tabloides no se ha detenido. En más de una ocasión, principalmente el Duque, se han pronunciado en contra de las prácticas que consideran nocivas en los tabloides, por lo que no ha sido extraño que hayan emprendido distintas querellas contra algunos títulos británicos. Sin duda, el más sonado ha sido el que Meghan emprendió contra Associated Newspapers, y sus publicaciones Mail On Sunday y Mail Online. En la que ha resultado la más acalorada de las batallas legales, Meghan denunciaba a estos títulos de haber publicado sin su consentimiento una carta personal que de puño y letra había escrito a su padre, tras su desencuentro. La carta apareció después de que se diera a conocer un artículo en People en el que colaboraron cinco de las amigas de la Duquesa. Como se sabe, después de que se pospusiera el juicio que se tenía pensado para inicios de este año, el juez se inclinó en favor de Meghan en febrero en cuanto a una violación a su privacidad y quedaba pendiente el aspecto de los derechos de autor, el cual ha encontrado ya su resolución.

En este aspecto, mientras Meghan denunciaba un quebranto a sus derechos de autor, la defensa aseguraba que la Duquesa no había escrito en solitario la carta, sino que había contado con el apoyo del equipo de comunicación del Palacio de Kensington. Ante esto, durante una audiencia virtual que se llevó a cabo el miércoles, se determinó que Meghan tiene completo derecho como autora única de la carta. En esta sesión, la Corona negó tener propiedad sobre la epístola de Meghan -algo que hubiera sucedido si hubiera sido hecha por el equipo del Palacio-, dejando paso a quien supuestamente había ayudado a Meghan a escribir la carta.

Como parte de este proceso, Jason Knauf, quien en ese momento formaba parte del equipo de Meghan y Harry, y ahora trabaja con los Duques de Cambridge había sido señalado como co-autor de la carta, algo que a través de su representación legal, él ha negado enfáticamente, dando el triunfo a la Duquesa. Según los documentos de la Corte, a través de su representación legal, Jason apuntó: “El Sr. Knauf no escribió, y nunca aseguró haber escrito, ninguna parte del borrador electrónico de la carta y nunca habría reclamado derechos de autor sobre ninguna parte del contenido. En la perspectiva de nuestro cliente, fue una carta de la Duquesa solamente”.

Con este triunfo, ANL tendrá que publicar en su primera plana un comunicado y en la tercera página del periódico un anuncio estableciendo que ‘infringió los derechos de autor de la Duquesa de Sussex’. Aunque esto ya había sido parte de la sentencia, se había puesto en pausa en lo que se daba resolución a esta parte del caso.

Sin declaraciones al respecto

Hasta el momento, a diferencia de lo que sucedió en febrero pasado, en sus publicaciones, el Mail Online no ha hecho todavía ninguna referencia a una apelación. Ha de recordarse que después de que se determinara que la Duquesa había ganado la primera parte del caso, la defensa buscó una apelación directa con el juez, la cual le fue negada y tendrá que buscar una segunda en la Corte de Apelaciones, proceso del que todavía no se tienen noticias. En esta ocasión, Meghan tampoco ha dado a conocer un comunicado de celebración como lo hizo en aquella primera vez cuando decidió agradecer públicamente al Príncipe Harry y a Doria Ragland por acompañarla a lo largo del proceso.

