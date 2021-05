La tierna promesa de Kate a una pequeña niña

Los proyectos de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, suelen estar ligados especialmente a causas cercanas a su corazón. Más allá de los patronatos que le han sido otorgados por parte de la Familia Real británica, las iniciativas que ella ha creado, tienen un tinte muy personal, como lo ha sido Hold Still, en la que invitó al público británico a documentar su vida en pandemia a través de fotografías -una pasión que le es muy conocida-. Como parte de este trabajo se presentará este viernes el libro que reúne las mejores imágenes, por lo que como parte del estreno se ha dado a conocer una serie de videos de llamadas que Kate tuvo con algunos de los participantes y sin duda, la que tuvo con la pequeña Mila, de cuatro años, a quien le hizo una tierna promesa, ha sido una por demás memorable.

Compartiendo un fragmento de la llamada que se puede ver al completo en el nuevo canal de YouTube de los Duques de Cambridge, en la cuenta de Instagram recientemente rebautizada de los Duques se lee: “Presentamos una serie de llamadas telefónicas que la Duquesa tuvo con participantes del proyecto Hold Still, que serán lanzadas en nuestro canal de YouTube en las próximas semanas. Escucha la primera de la serie a través del link en la biografía. Las llamadas, que tuvieron lugar en otoño, tuvieron a la Duquesa hablando con algunos de los 100 finalistas que compartieron sus experiencias de vida durante la primera cuarentena por el Covid-19 en el Reino Unido, al enviar una imagen a Hold Still”.

La llamada que ha dado tanto de qué hablar es la que Kate tuvo con Lynda Sneddon y su hija Mila, quien es protagonista de uno de los conmovedores retratos. La imagen mostraba a la pequeñita desde su ventana, dando un beso a su papá a través del vidrio. La historia estruja el corazón al saber que Mila se encontraba recuperándose tras haber recibido quimioterapia para combatir la leucemia que padece. Ante esta situación, la familia decidió que Mila permanecería aislada con su madre, mientras su papá, Scott, que tenía que seguir trabajando y su hermana mayor, Jodi, que tenía que ir a la escuela, permanecerían juntos. Es así, que Scott solo podía ver a su hija menor a la distancia. En la narración detrás del retrato, Lynda explicó que la pequeña no entendía por qué su papá no podía entrar y que fue ocho semanas después que pudieron reencontrarse. Atinadamente, la imagen fue bautizada como ‘Protegiendo a Mila’.

Como suele pasar con las niñas de su edad, Mila quiso saber más sobre el estatus de ‘princesa’ de Kate, durante su llamada. “¿Llevas un disfraz?”, preguntó la pequeña a la Duquesa en este video, en el que Kate contestó: “Me temo que no llevo un vestido de princesa ahora Mila. ¿Tú tienes muchos vestidos elegantes?”. A lo que la nena contestó que sí y que su color favorito es el rosa. Fue ahí cuando se dio la promesa: “Ok, bueno, me tendré que asegurar de ir y buscarme un vestido rosa para que cuando, ojalá, un día nos podamos conocer, (y) me acuerde de llevar mi vestido rosa para ti. ¿Sería lindo?”.

Kate y William celebran 10 años de su boda de ensueño con dos románticas fotos

El look de Kate

Las imágenes de la llamada dejan ver que Kate lleva una elegante blusa con aplicaciones de encaje en color crema. La atinada elección tiene además una historia especial, se trata de blusa que llevó en los retratos de su compromiso hace más de 10 años. Se trata de un modelo de Whistles, que claramente, está fuera de disposición desde hace más de una década.

