Harry y Meghan felicitaron a William y Kate en privado

El 10° aniversario de bodas del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, ha sido un motivo de celebración para la Familia Real británica. Las imágenes de aquel día dieron un toque de nostalgia sobre días mejores, después de que hace un par de semanas los Windsor despidieran al Duque de Edimburgo. Desde aquel 29 de abril del 2011, muchas cosas han cambiado, pero fue imposible no recordar la complicidad que en el altar vivían el Príncipe William y el Príncipe Harry -quien fue el primero en ver a la novia y reportarle a su hermano lo hermosa que se veía-. Hace apenas unos años, el Duque de Cambridge respondería el favor, parándose junto a su hermano menor en la Capilla de St. George tratando de calmarlo ante los visibles nervios que lo abordaban. De aquellos días queda poco, desde hace más de un año se habla de un distanciamiento entre los hermanos, el cual se ha acentuado en los últimos meses, pero parece que la cercanía que se volvió a ver entre Harry y los Duques de Cambridge en el funeral del Príncipe Felipe ha prevalecido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los dos románticos detalles que no notaste en los retratos de aniversario de William y Kate

El emocionante video con el que los Cambridge han agradecido las felicitaciones

Según ha revelado HELLO!, el Príncipe Harry y Meghan Markle enviaron sus buenos deseos para William y Kate en privado. Y es que hay que recordar que la pareja se han alejado de las redes sociales, medio que el resto de la Familia Real utilizó para hacer llegar a los Cambridge sus felicitaciones públicas. Por ejemplo, en el perfil del Palacio de Buckingham se leyó: “Deseando al Duque y la Duquesa de Cambridge un muy feliz aniversario de bodas. Hoy se cumplen 10 años desde que Sus Altezas Reales intercambiaron votos en la Westminster Abbey”.

Aunque se esperaba que después de la entrevista que los Sussex dieron a Oprah Winfrey -en la que Harry hizo hincapié en el amor que tiene a su hermano y lo cálida de la bienvenida de Kate a Meghan a la familia, pero esta última no dejó tan bien parada a su cuñada- la relación se volviera aún más tensa, el funeral del Duque de Edimburgo dio pie a un acercamiento. Las primeras imágenes parecían frías y los rumores alrededor de la formación que mantenía a los hermanos separados, hicieron que se especulara de este momento. Pero horas después correrían las imágenes de Kate sonriendo con Harry a la salida de la capilla, en un gesto que se les ha visto tanto por más de diez años, mientras que William y Harry caminarían juntos para dejar el recinto religioso en Windsor, cuando tuvieron la oportunidad de reencontrarse.

VER GALERÍA

Qué dijo Harry a William al ver a Kate caminando hacia el altar

La broma de William a Harry hace 10 años

Desde que Harry llegó al mundo, la Princesa Diana ya contaba que William simplemente no lo quería soltar. Es por esto que, aunque no era tradición en las bodas reales, no sorprendió que William pidiera permiso para nombrar a su hermano su padrino. Fiel a su papel, Harry acompañó a su hermano y a la par de Pippa Middleton, participó en todos los momentos del enlace. Según ha revelado Claire Jones, quien tocó el arpa en la recepción nupcial del Palacio de Buckingham, ha revelado algunos detalles de la tarde, entre los que ha destacada el discurso de William en el que no pudo faltar una broma para su hermano.

La arpista contó a People que William le preguntó si había escuchado su discurso, para recordarle que había dicho: “Gracias a Dios Claire vino a tocar el arpa, porque sino hubiéramos puesto a mi hermano a tocar en su lugar”.

VER GALERÍA