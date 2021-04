La Reina reapareció tras el funeral del Duque de Edimburgo

No han sido semanas fáciles para la Reina Isabel, pero la templanza que la ha caracterizado desde que era muy joven se ha hecho presente en estos duros momentos. Fiel a su naturaleza de servicio, la monarca ha retomado su agenda diez días después del funeral del amor de su vida, el Duque de Edimburgo. Pasadas las dos semanas de luto público tras el fallecimiento del Príncipe, la Reina ha vuelto a sus compromisos habituales con una sonrisa en el rostro. A pesar de que hubo quien especuló que ante su pérdida podría ir bajando el ritmo de trabajo paulatinamente, esto ha quedado en el olvido al verla cumplir con dos reuniones virtuales desde el Castillo de Windsor. Cumpliendo con sus responsabilidades oficiales, la monarca se encontró de forma digital con las embajadoras de la República de Letonia y la República de Costa de Marfil.

Las embajadoras que se conectaron desde el Palacio de Buckingham asistieron a presentar sus credenciales ante la Reina y retirar las de sus predecesores, dando inicio a una nueva etapa en la relación de sus países con el Reino Unido. Éste no es el primer compromiso oficial de la monarca desde el fallecimiento de su marido, a puertas cerradas, solamente cuatro días tras la partida del Duque, la Reina estuvo en la despedida de su Lord Chamberlain y dos días después en la incorporación del nuevo.

En las videollamadas de esta mañana, como ha sido desde que se ha adaptado a las nuevas tecnologías para poder cumplir con sus compromisos, se pudo ver a la monarca sonriente y con un perfecto desenvolvimiento en estas nuevas metodologías. Como ya se esperaba desde que se hicieron los cambios de fotografías de perfil en las cuentas de las distintas oficiales de la Casa Real y se dio el anuncio del final del luto, la Reina ha reaparecido en los vibrantes colores que caracterizan su clóset. Un vestido floral en tonos de azul y amarillo, con sus acostumbradas perlas y un broche floral de diamantes, fueron las elecciones de la Reina en este primer compromiso del que se tienen imágenes desde aquel triste 17 de abril cuando vestida de negro, el mundo entero la acompañó en su dolor.

El reconocimiento de su nuera

Es bien sabido que desde hace años la Condesa de Wessex es una de las personas más cercanas a la Reina, convirtiéndose en su apoyo y compañera. Es por eso que no ha sorprendido que durante una llamada con la International Agency for the Prevention of Blindness -dedicada a la prevención de la ceguera-, Sophie se haya desecho en halagos para su suegra.

La Reina se ha despedido de uno más de sus cercanos colaboradores

“Su Majestad apoya tanto este tipo de trabajo. Para ella, el haber elegido la vista como un pilar principal del Jubileo de Diamante del Queen Elizabeth Trust Fund en estos momentos, es reafirmante. Ella genuinamente ha tomado un interés personal en ese trabajo. Cuando estaba viajando a su nombre, el poder regresar y decirle lo que había visto, lo que había aprendido, el trabajo que se está haciendo…ella ama la colaboración, ella ama cuando la gente se reúne y hace que las cosas sucedan”.

En octubre pasado, la Reina y su nuera participaron en una llamada conjunta con profesionales de la visión de alrededor del Commonwealth para conmemorar el World Sight Day. Ésta es una causa que la monarca ha encargado a la esposa del su hijo menor, quien la ha tomado con enorme responsabilidad.

