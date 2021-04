El vestido de novia de Diana será expuesto por primera vez en 25 años gracias a William y Harry

La mañana del 29 de julio de 1981 los ojos del mundo se posaron sobre la St. Paul’s Cathedral. Aunque las bodas reales se llevaban a cabo usualmente en la Westminster Abbey, la cantidad de invitados para este enlace hizo que se necesitara un escenario más grande y eso dio la oportunidad de que el enorme vestido de novia luciera como nunca antes. Diana -todavía Spencer- llegaba a su boda con el Príncipe Carlos en un diseño que sería replicado por las tiendas de novia incluso antes de que la ceremonia hubiera acabado. Sorprendentemente, después de la clásica exposición del ajuar de las novias reales unos días después de la boda, han tenido que pasar 25 años para que el famoso diseño vuelva a ver la luz. El Príncipe William y el Príncipe Harry han aceptado prestar el vestido de novia de la Princesa Diana para que sea expuesto en el Palacio de Kensington, el que fuera el hogar de su madre.

El vestido formará parte de la exposición temporal Historic Royal Palaces, en la que a partir de 3 de junio se le podrá ver por primera vez en un cuarto de siglo. El vestido fue diseñado por David y Elizabeth Emanuel, después de que Diana los eligiera porque habían creado una blusa que le gustaba mucho, sin imaginar el furor que provocaría. En medio de un total secretismo, Diana visitó el taller de los Emanuel para más de 15 pruebas, debido a las alteraciones de talla que el vestido fue necesitando con el paso de los meses desde que se comenzó a hacer. A pesar de que en su momento, los creadores cobraron una novena parte del precio real del vestido, se calcula su valor actual podría ser de 151 mil libras esterlinas (más de cuatro millones de pesos mexicanos). A 25 años de la boda, se podrá ver el diseño en todo su esplendor con todo y su cola de más de 7.5 metros, la más larga que se ha visto en una boda real, 10,000 perlas bordadas, el encaje que perteneció a la Reina Mary y una amplia falda de tafeta.

Se pretende que este fastuoso diseño sea la pieza clave de la exposición Royal Style In The Making que estará abierta al público desde inicios de junio y hasta enero del próximo año, una estrategia muy bien pensada en miras de reactivar el turismo tras la pandemia. Se sabe que la exhibición busca enaltecer a los diseñadores que han acompañado a la Familia Real a lo largo de los años, y quienes han marcado tendencia con sus creaciones pasando a la historia, como fue en este caso en particular. Lo mejor es que han prometido más sorpresas más allá del vestido de Diana.

Cómo fue hacer el vestido de novia más deseado

El año pasado, David Emanuel dijo a HELLO! sobre su colaboración con la joven Princesa: “Tenías a la mujer más hermosa por dentro y por fuera. No solamente eran el look, trajes y moda. Ella verdaderamente era simplemente dulce. Era muy joven”. Ha de recordarse que al momento de su boda, la Princesa estaba por cumplir 20 años. En esa misma charla, David contó cómo sin que ella se enterara, decidieron incluir un amuleto de la buena suerte en su vestido, una herradura cosida de forma oculta: “Solamente se lo dijimos el día de la boda. Ella no sabía acerca de la herradura para la buena suerte, se conmovió mucho. Era muy tradicional”.

