Un miembro de la Familia Real británica revela por qué la Reina se sentó sola en el funeral del Duque de Edimburgo

Las imágenes del funeral del Duque de Edimburgo fueron por demás conmovedoras. Con una ceremonia diseñada completamente a su gusto y deseo, nada movió tantas fibras como el ver, por primera vez, a la Reina Isabel sentada completamente en solitario en la Capilla de St. George, frente al féretro de su marido. La imagen de la monarca despidiendo al amor de su vida en completa contemplación dio la vuelta al mundo, sobre todo en redes sociales cuando se realizó un comparativo de sus últimas visitas juntos a este lugar que se encuentra en los terrenos del Castillo de Windsor, en donde pasaron su último año juntos. Aunque hasta el momento, ningún miembro de la familia había hablado sobre cómo vivieron este último adiós, ha sido Mike Tindall, yerno de la Princesa Anne, quien ha dado a conocer cómo vivieron ese día.

Mike, esposo de Zara Tindall -la nieta de la Reina-, fue uno de los treinta invitados al funeral del Duque y en su podcast The Good, The Bad and the Rugby reflexionó sobre ese día: “Han sido diez días difíciles, recuerdo ese día, tan extraño como fue sin multitudes y distanciamiento social. La forma en la que fue, pienso que fue el día perfecto…como a él le hubiera gustado. No (hubo) alboroto, (solo) cumplir con eso, y mi amor por la Reina creció aún más”. El exjugador de rugby que se caracteriza por su franqueza dijo: “Se sentó completamente sola, separándose en términos de ‘esto es lo que necesita el mundo ahora mismo y voy a liderar con el ejemplo’. Ella es increíble, literalmente increíble”.

Mike ha sido el primer miembro de la familia en narrar cómo vivieron este duro día: “Hubo momentos terribles para la familia. Pudo haber sido su sombrero en su carruaje, sus guantes, o su sombrero en su féretro, su espada…la gaita, hubo muchas cosas que trajeron recuerdos. Fue un día triste, pero estuvo tan bien organizado y lo cuidaron tanto, y ojalá que él haya estado viendo hacia abajo y haya estado feliz con el día”. Ésta era la primera vez en la que Mike hablaba sobre el tema, pues se ausentó del primer programa tras el fallecimiento, para vivir su duelo en privado.

Las otras palabras de Mike

En aquellos días, Mike compartió en su cuenta de Instagram una emotiva fotografía del Duque en una actividad de lo más cotidiana con Mia, hija de Zara y Tindall, la cual fue tomada por la Duquesa de Cambridge, mostrando la unidad familiar. Junto a la imagen que nunca se había hecho pública, del Príncipe entregado a su papel de bisabuelo, Mike escribió: “Fue una semana muy triste pero nos dio el tiempo de reflexionar en las grandes memorias e historias, tanto personales como compartidas. Un hombre de familia devoto que será extrañado para siempre, pero siempre (será) amado”.

Durante el funeral, se pudo ver a unos emocionados Mike y Zara emocionados en la ceremonia. La pareja se dejaba ver junta en público por primera vez desde que recibieran a su tercer hijo hace tres semanas. En un emotivo homenaje al Duque de Edimburgo, la pareja dio de segundo nombre al bebé Philip. Tal como ellos, la Princesa Eugenia tuvo el mismo gesto con su primogénito, August, que nació en febrero pasado.

