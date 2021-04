¿Son estas las imágenes de reconciliación entre William y Harry?

El solemne funeral en honor del Duque de Edimburgo contó únicamente con 30 invitados, y entre ellos destacaron dos nombres, el del Príncipe William y el Príncipe Harry. Los hermanos vieron ligada su historia con la de su abuelo, siendo muy cercanos desde su nacimiento, una relación que solamente se afianzó ante el fallecimiento de su madre, la Princesa Diana. Es imposible olvidar cómo, cuando la oficina del Primer Ministro Tony Blair pidió que los jóvenes Príncipes caminaran detrás del féretro de su madre, ellos no aceptaron hacerlo sino hasta que su abuelo decidió caminar con ellos en un claro gesto de apoyo. Tras el fallecimiento del Duque, los dos enviaron sentidos mensajes en los que reflejaron la maravillosa relación que tuvieron con un hombre que los inspiró, incluso, en sus propias carreras militares. Pero la ocasión, de por sí, dolorosa, fue también escenario del reencuentro de los hermanos que durante un año no se han visto, desde la partida de Harry a California.

Aunque las primeras imágenes, con una formación en la que estuvieron divididos por su primo, Peter Philips, en la procesión detrás del féretro, se les veía distantes y ajenos. Esto se recalcaría con Harry sentado en solitario dentro de la capilla, mientras William y la Duquesa de Cambridge estaban juntos. Parece que esa fría recepción era para no robar la atención del momento en el que rendían homenaje a su abuelo. Ha sido en las fotografías posteriores, en las que ellos pensaban que nadie los veía, en las que se ha visto a los hermanos como siempre, juntos.

La BBC tuvo la oportunidad de capturar un momento, a las afueras de la Capilla de St. George, en el que el Príncipe Harry y la Duquesa de Cambridge se mostraron como en sus mejores años, cómplices y cercanos, mientras el Príncipe William se despedía del clérigo a cargo de la ceremonia. Si ese video daba esperanza de una reconciliación entre los hermanos, las imágenes a la total distancia, que incluso son hasta borrosas, se puede ver a William y Harry caminando hombro con hombro. Kate parece decidir ir detrás para darles la privacidad que necesitaban, y ellos actuaron como lo hicieron desde que eran apenas unos niños, apoyándose en los momentos difíciles.

Las palabras de los hermanos

Desde que eran niños, los hermanos se volvieron inseparables, en cartas, la Princesa Diana contaba que tras el nacimiento de su hijo menor su primogénito, simplemente no lo quería soltar, y así fue por casi toda su vida, hasta hace un año. Ya lo decía Harry en la entrevista con Oprah Winfrey, "Amo a mi hermano. Hemos pasado por un infierno juntos”. Eso sí, dejó claro que tras su decisión, habían preferido darse espacio: “La relación ahorita es espacio, pero el tiempo lo cura todo”. Tras esas palabras, el Príncipe William respondió que todavía no había hablado con su hermano pero que planeaba hacerlo. Días después, en declaraciones que no pudieron haber ayudado a la relación, Gayle King dijo que se había dado la llamada entre ellos, pero que no había sido fructífera.

Sobre el fallecimiento de su abuelo, entre otros sentidos mensajes, el Príncipe William escribió: “Me siento afortunado de haber tenido, no solamente su ejemplo para guiarme, sino su constante presencia hasta en mi vida adulta, tanto en los buenos momentos, como en los días más difíciles”. Por su parte, Harry escribió: “Mi abuelo fue un hombre de servicio, honor y gran humor. Fue auténticamente él mismo, con una inteligencia seriamente brillante, y que podía capturar la atención de una habitación con su encanto, y también porque nunca sabías qué es lo que iba a decir”.

