El que se creía había sido el frío reencuentro entre Harry y William

Sin duda alguna, el regreso del Príncipe Harry al Reino Unido por el funeral de su abuelo, el Duque de Edimburgo, ha causado expectación en todo el mundo, pues su reencuentro con la Familia Real Británica se da luego de la comentada entrevista que Harry y su esposa Meghan Markle ofrecieron a la presentadora Oprah Winfrey y luego de un año de que el Duque de Sussex renunciara a sus deberes reales para comenzar una vida independiente con su familia en Estados Unidos. Es por eso que el reencuentro con los miembros de su familia y en especial con su hermano, el Príncipe William, era una de las postales más esperadas de este solemne evento, algo que por fin ha sucedido y que se ha dado en medio de un marcado distanciamiento, el cual se ha hecho más evidente durante la procesión a la capilla de Saint George, lugar donde se le ha dado el último adiós al esposo de Isabel II.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

La mañana de este sábado, William y Harry caminaron detrás del féretro de su abuelo, acompañándolo hasta su última morada, algo que sin duda nos recordó al momento en el que el mismo Felipe de Edimburgo caminó junto a sus nietos durante el cortejo fúnebre de su madre, la Princesa Diana, en 1997. Sin embargo, a diferencia de aquella ocasión, los Príncipes ahora no han caminado juntos durante este significativo momento, pues entre ellos ha estado su primo Peter Phillips, tal y como se adelantaba hace unos días y siguiendo el protocolo real, por lo que sin duda se ha extrañado ver a los hermanos unidos en este momento tan crucial para toda la familia. A pesar de las imágenes que los muestran estoicos, en un video de la BBC, se puede ver a Harry platicando con Kate Middleton, su cuñada, a las afueras de la capilla mientras William atendía al arzobispo, en una escena que muestra el cariño que hay entre la familia.

El cortejo fúnebre que acompañó al Duque de Edimburgo, encabezado por sus cuatro hijos, los Príncipes Carlos, Andrés y Eduardo, así como la Princesa Anne, han vestido de riguroso luto, tal y como lo ha ordenado la Reina, quien ha querido evitar que tanto Harry como su hijo Andrés fueran los únicos sin el privilegio de vestir el uniforme militar, tal y como suele suceder en momentos como éste, pues ambos integrantes de la Familia Real se han retirado de sus responsabilidades como miembros senior de la realeza británica. Recordemos que apenas en febrero pasado, el Príncipe Harry y Meghan Markle confirmaron a la Reina que no retomarían sus lugares oficiales dentro de la familia, por lo que la monarca retiró los honores militares, así como los patronatos de varias organizaciones a su nieto. "Me dolió, pero, al mismo tiempo, respeto completamente la decisión de mi abuela", dijo Harry al respecto, durante la charla que sostuvo con Oprah Winfrey.

VER GALERÍA

El reencuentro pudo haberse producido días antes del funeral, pues Harry arribó al Reino Unido el lunes 12 de abril. Sin embargo, la cuarentena obligatoria que el Duque de Sussex ha tenido que pasar antes de poder unirse a su familia en las exequias de Felipe de Edimburgo lo ha impedido. Lo cierto es que esta es la primera vez que el Príncipe Harry regresa al Reino Unido, luego de que decidiera abandonar sus compromisos institucionales y se trasladara a Canadá y posteriormente a Los Ángeles, en California, donde finalmente se ha establecido al lado de Meghan Markle y su hijo Archie Harrison. Cabe destacar, que tanto la Duquesa de Sussex, como su pequeño hijo de casi dos años no han asistido al funeral del Duque de Edimburgo, ausencia que se ha justificado por el avanzado embarazo de Meghan, quien este próximo verano dará a luz a una niña.

Las declaraciones de Harry que evidenciaron el distanciamiento con William

Durante la charla que sostuvo con Oprah y que se transmitió el pasado 13 de marzo en todo el mundo, Harry hizo referencia en varias ocasiones a la forma en la que ahora se da su relación con los miembros de su familia, en especial con su hermano, el Príncipe William y con su padre, el Príncipe Carlos, no dejando espacio a la especulación y dejando en claro que por ahora las cosas se han enfriado en entre ellos. “Como dije antes, amo a William, él es mi hermano y hemos pasado por un infierno juntos y tenemos una experiencia compartida, pero estamos en caminos diferentes", comentó Harry a Oprah. Por otro lado, así se refirió a su progenitor: "Siempre voy a querer a mi padre, pero me siento decepcionado porque sabe cuánto duele esto, y Archie es su nieto", dijo sobre el distanciamiento que el hijo de Isabel II había marcado entonces con Harry y su familia.

Finalmente, el Duque de Sussex no pudo evitar mostrar su preocupación por ellos, al asegurar que se encuentran ‘atrapados’ en la Institución. "Ellos no pueden irse. Yo también estaba atrapado. No veía una salida, ¿sabes? Estaba atrapado, pero no sabía que lo estaba", afirmó Harry. Algo que cambió cuando conoció a su mujer, Meghan y sus "mundos chocaron de la manera más asombrosa".

VER GALERÍA