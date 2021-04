EN DIRECTO Sigue la transmisión del funeral del Duque de Edimburgo

Una semana después de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento, la Capilla de St. George en el Castillo de Windsor es el escenario del último adiós para el Duque de Edimburgo. En un funeral que fue descrito a detalle por él antes de su partida, la Familia Real británica se ha unido para despedir al fiel compañero de la Reina Isabel. Después de 73 años de matrimonio, por primera vez, la monarca aparece en público como viuda, una faceta hasta ahora desconocida y especialmente dolorosa para Isabel II, quien después de conocer a Felipe cuando tenía solamente 14 años, quedó totalmente prendada de él. Siguiendo las restricciones propias de la crisis sanitaria, éste será un funeral diferente, con la asistencia de apenas 30 personas, lo que ha forzado que los asistentes sean únicamente las personas más allegadas al Duque, que perdió la vida el pasado 9 de abril a los 99 años.

Según el deseo expreso del Duque, en el funeral no hará un sermón, ni se harán lecturas por parte de ningún miembro de la familia. Esta decisión parece seguir los pasos del último adiós de la Reina Madre en el 2002, cuando el clérigo se hizo cargo de realizar las lecturas correspondientes. Debido a las medidas que aplican en todos los funerales en Reino Unido, no podrán haber cantos, por lo que los himnos serán interpretados únicamente instrumentalmente. Eso sí, en un gesto hacia su extensa carrera naval, el Duque eligió himnos como Eternal Father, Strong to Save, el cual es asociado habitualmente con la marina. Se trata también del himno que se eligió para el funeral de su querido tío, el Conde Mountbatten de Burma.

