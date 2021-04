En ¡HOLA!, Gran Bretaña llora la muerte del Duque de Edimburgo junto a la Familia Real

Una enorme tristeza ha embargado a la Familia Real británica ante la irreparable pérdida del Duque de Edimburgo. Si bien, para el mundo, el Príncipe Felipe era un figura constante y emblema del reinado de Isabel II, para los Windsor era un padre, abuelo y bisabuelo que los acompañó, como ha dicho William en los momentos más felices, pero también en los más difíciles. Pero sobre todas las cosas, Felipe fue el más fiel compañero de la Reina Isabel, quien quedó prendada de él cuando eran muy jóvenes, y con quien desarrollaría una relación conforme pasaron los años. Pocos vislumbraban en aquel momento que serían 73 años de matrimonio los que vivirían, y en los que en palabras de la monarca fue su guía y fortaleza. En este número de colección de ¡HOLA!, ya a la venta, la Reina Isabel despide con lágrimas al Duque de Edimburgo.

El primer mensaje, el anuncio del fallecimiento, vino de la Reina, quien lamentaba la muerte de su amado esposo. Tal como dicta el protocolo, aún en una situación tan personal como ésta, un conmovido Príncipe Carlos tomó la palabra, pero él lo haría en persona, a las afueras de su casa, mostrando el íntimo momento que están viviendo los Windsor. Su hermana Anne, la cómplice del Príncipe Felipe en sus aventuras y la heredera de su temple, escribió una conmovedora despedida a quien describió como ‘un hombre extraordinario’. Los condes de Wessex no pudieron contener las lágrimas en dos apariciones distintas para agradecer las muestras de cariño, mientras que el Príncipe William y el Príncipe Harry hicieron referencia al papel del Duque como abuelo y bisabuelo en sus mensajes. En vísperas de su especial funeral, las muestras de cariño no se han detenido, y no solamente la familia se despide de él, sino un país entero, que acompaña a la monarca en su pérdida. En este número de colección encuentra el recuento de la extraordinaria vida de un príncipe de leyenda.

