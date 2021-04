Qué dijo Harry a William al ver a Kate caminando hacia el altar

El 29 de abril del 2011, a las 11 en punto de la mañana, la mirada del mundo se puso en la puerta de la Westminster Abbey. Los invitados de la esperadísima boda real ya se encontraban en su lugar, y el novio como su padrino estaban listos a la espera de la novia. La espectacular llegada de Kate Middleton a la abadía sería una inolvidable. Las incógnitas se desvelaban, la hermosa tiara Cartier hacía su aparición después de décadas de no vérsele públicamente, el vestido había sido diseñado por Alexander McQueen y el maquillaje que la novia se había empeñado en hacer personalmente, lucía impecable. Kate era la novia perfecta, y a los adentros del histórico recinto, el Príncipe William esperaba galante y nervioso a la mujer que en algún momento se convertirá en reina. Junto a él, su compañero de batallas y eterno cómplice, el Príncipe Harry, compartía la emoción de su hermano. Y han tenido que pasar casi exactamente diez años para recordar lo que el menor de los hijos del Príncipe de Gales dijo al novio en aquel momento tan especial.

En la biografía Kate: A Biography, del 2013, la autora Marcia Moody escribe: “Harry volteó mientras Kate caminaba hacia el altar y reportó a su hermano, ‘Listo, ya está aquí ahora’. El padrino le dijo, ‘Bueno, se ve hermosa, eso te puedo decir’”. El piropo de Harry a su futura cuñada no fue extraño en su boca, pues desde un inicio, el menor de los hermanos se volvió el principal porrista de Kate, mostrándose siempre cómplice y cercano con ella. Las imágenes no mentían, incluso hasta poco antes del anuncio de su partida, su relación era una siempre especial. De hecho, reflexionando sobre su boda, cuando el Príncipe William dijo a Katie Couric de ABC sobre la Princesa Diana: “Pienso que ella hubiera amado estar ahí y pienso, espero, que estaría orgullosa de los dos por ese día. Simplemente estoy muy triste de que nunca haya tenido la oportunidad de conocer a Kate”, Harry contestó inmediatamente: “Ella hubiera amado a Kate”. En más de una ocasión se dijo que Harry se refería a Kate como la hermana mayor que siempre quiso.

Que si Harry echó su propio piropo a su cuñada el día de su boda, el Príncipe William no se quedó atrás. La misma biografía apunta que en su encuentro en el altar: “La pareja se miró a los ojos y William murmuró a Kate: ‘Te ves hermosa’”.

Cómo han cambiado las cosas

La partida del Príncipe Harry y Meghan Markle de sus posiciones oficiales de la Familia Real británica ha marcado una significativa distancia entre los hermanos. Mucho se ha rumorado al respecto y Harry ha tomado la palabra al respecto. Recientemente, en la entrevista con Oprah Winfrey, a pesar de que sus palabras eran duras casi en todos los sentidos, al ser cuestionado sobre William una sonrisa invadió su rostro: “Amo a mi hermano. Hemos pasado por un infierno juntos”, fue lo primero que quiso responder, pero cuando Oprah no se quedó con esa respuesta y quiso saber cómo se encuentra la situación en este momento, dijo: “La relación ahorita es espacio, pero el tiempo lo cura todo”.

A los días de la entrevista, William apareció públicamente y fue cuestionado sobre alguna charla con Harry, a lo que respondió: “No he hablado con él todavía, pero lo voy a hacer”. Días después se sabría que los hermanos habían hablado, pero Gayle King -amiga cercana de Meghan- dijo que la plática no fue productiva. Esa filtración de información fue tomada de forma negativa, según reportes británicos.

