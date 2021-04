Harry y Meghan han llamado 9 veces a la policía en los 9 meses que han vivido en Montecito

Hace apenas unos días se cumplía el primer año desde que oficialmente, el Príncipe Harry y Meghan Markle dejaron su posición como miembros senior de la Familia Real británica. Desde entonces, la pareja ha tenido un peregrinar, primero viviendo en una ubicación secreta en British Columbia, Canadá después se refugiaron en una mansión prestada en Los Ángeles y terminarían estableciéndose en su ya famosa residencia en Montecito, California. En estos últimos meses, se han podido ver algunas imágenes de la casa a través de las videollamadas que han realizado, así como un par de posados que han protagonizado desde su jardín. También en la entrevista con Oprah, en los videos que se mostraron entre segmentos, también se pudieron ver algunos rincones que no se conocían como tu granero de gallinas rescatadas. Pero, a pesar del glamour de la exclusiva zona en la que viven, los Duques de Sussex han necesitado apoyo de las autoridades en nueve ocasiones, en los nueve meses que han vivido ahí.

La agencia PA obtuvo los registros de la Santa Barbara County Sheriff’s Office a través de la ley de libertad de información, y en ellos se ha reportado que los oficiales fueron llamados a la residencia en cuatro ocasiones distintas solamente en julio del año pasado -sí, el mismo mes en el que se mudaron a esa casa-. La agencia reporta que una de las llamadas fue catalogada como una petición telefónica, mientras las otras tres como una ‘activación de la alarma de seguridad’ y que todas ocurrieron en las primeras horas de la mañana. En agosto existe otro episodio similar que está registrado como ‘Misc Priority Incdnt’ -que podría ser misconduct priority incident (incidente de mala conducta de prioridad). Mientras que hubo otra llamada de activación de la alarma en noviembre.

En la Noche Buena, la policía fue llamada a casa de los Sussex después de que, supuestamente, un hombre irrumpiera en la propiedad. Los agentes tuvieron que regresar a la casa el 25 de diciembre a las 2:54 pm por una llamada que estuvo catalogada como ‘crímenes de propiedad’. Un hombre de nombre Nickolas Brooks, de 37 años, fue arrestado por un cargo de entrada sin autorización y después fue liberado. La llamada más reciente fue el pasado 16 de febrero (dos días después de que anunciaran el segundo embarazo de la Duquesa) cuando a las 2:21 de la mañana hubo una nueva activación del sistema de alarma.

La preocupación de los Sussex por la seguridad

Aunque la pareja nunca ha hecho referencia a esta situación, sí que ha hablado de la preocupación que tienen por su seguridad. Durante su entrevista con Oprah, éste fue un tema en el que Harry hizo hincapié. Además, ha de recordarse que en su momento levantaron una demanda contra un paparazzi que habría tomado fotografías de Archie dentro del hogar que habitaban en Los Ángeles, denuncia en la que informaron de la constante aparición de drones en aquella casa.

“Cuando estábamos en Canadá, en la casa de alguien más, me dijeron, sin previo aviso, que la seguridad iba a ser retirada”, dijo Harry a Oprah, explicando que gracias a los tabloides, todo mundo sabía exactamente en dónde se encontraban, “Jamás imaginé que me quitarían mi seguridad, nací en esa posición, heredé el riesgo”, decía Harry, quien llegó al momento de tomar una decisión: “De repente me di cuenta: ‘Espera, van a cerrar las fronteras, nos van a quitar la seguridad, quién sabe cuánto va a durar la cuarentena, el mundo sabe en dónde estamos, no es seguro…probablemente debemos salir de aquí”.

