Ya sabemos quién será la mejor amiga de la nueva bebé Sussex

El anuncio de la espera del segundo bebé de Meghan Markle y el Príncipe Harry llegó el Día de San Valentín con una imagen de la pareja recostada bajo uno de los árboles de su nueva residencia en Montecito, California. Con enorme felicidad, los Duques de Sussex quisieron emular el anuncio que la Princesa Diana hizo precisamente calculado para el Día de los Enamorados cuando dio a conocer que se encontraba en la espera de su segundo hijo. Si esa noticia llenó de júbilo a sus seguidores, las alegrías continuarían cuando durante la entrevista con Oprah, la pareja reveló que esperan una niña. En vísperas de que Archie se convierta en hermano mayor, aún sin llegar al mundo, la bebé Sussex ya tiene en camino a su futura mejor amiga, la futura hija de Misha Nonoo.

La empresaria Misha Nonoo, quien estuviera casada con el mejor amigo de Harry y comenzara su amistad con Meghan incluso antes de que ella conociera al Príncipe, ha anunciado que se encuentra a la espera de su segundo hijo, y sí, también será una niña. La empresaria de la industria de la moda que, se ha dicho presentó a Harry y Meghan, ha tomado sus redes sociales para hacer el anuncio oficial y a decir de la imagen, su bebé llegará al mundo por las mismas fechas que la de los Sussex.

“Mi camino en la maternidad ha sido uno de las experiencias más gratificantes y hermosas de mi vida. Estoy extremadamente agradecida y emocionada de compartir que estamos sumando a una dulce bebé a nuestra familia, ¡y Leo pronto será hermano mayor! Para celebrar, vamos a lanzar una nueva colección con diseños de maternidad, inspirada en los héroes del guardarropa que extrañé usar más en mi embarazo. Piezas sencillas diseñadas para ser usadas antes, durante y después del embarazo, esta es ropa de maternidad para cualquier cosa que el futuro depare. Ya sea que ya seas mamá o una futura mamá, espero que estas piezas te traigan la comodidad, el estilo y la tranquilidad que necesitas para abordar una de las experiencias más increíbles de la vida”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que se ve su adelantado embarazo, llevando una de las piezas de esta colección.

Parece que la cuarentena ha sido el momento ideal para que la sociedad británica se llene de bebés. Aunque Meghan vive ya en California y su hija, se presume, nacerá en Estados Unidos, tendrá un buen grupo de amistades de su misma edad. No solamente la Princesa Eugenia se convirtió en mamá hace un par de meses, haciendo a August el líder de esta nueva generación; existe una larga lista de nuevas madres en ese círculo al que ahora se suma Misha.

Pippa Middleton, hermana de la Duquesa de Cambridge, ha recibido también a su segundo bebé, una niña a la que ha llamado Grace Elizabeth Jane Matthews; mientras que Ellie Goulding -mejor amiga de las Princesas de York- ha anunciado que se encuentra esperando su primer hijo. Por supuesto, Zara Tindall, nieta de la Reina, es parte de este club, ella, integrando a su tercer hijo, el primer varón en la familia. El bebé acaparó los titulares, no solamente por ser bisnieto de la monarca, sino porque fue el primer miembro de la Familia Real en 70 años en no nacer en un hospital. Según ha sabido HELLO! algunas de las amigas cercanas de Eugenia, han recibido para sus bebés los suéteres virales de Uncool Wool que son toda una sensación, bordados con su nombre.

