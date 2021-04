Harry y Meghan anuncian su primera serie para Netflix

Hace algunos meses, el Príncipe Harry y Meghan Markle dieron mucho de qué hablar al anunciar que habían firmado un contrato -que se ha reportado multimillonario- con el servicio de streaming Netflix. La pareja se comprometió para producir contenido en temáticas cercanas a su corazón a través de Archewell. Aunque la pandemia ha hecho un tanto lento el proceso de su nueva organización, hace algunas semanas se dio a conocer la incorporación a su equipo de un popular productor de Hollywood para ayudarlos en esta aventura. Y ahora, los Duques de Sussex han anunciado cuál será el primer programa que producirán para el famoso servicio digital.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Harry tiene no uno, sino dos nuevos trabajos

¿Cuánto cuesta ser vecino de Harry y Meghan?

Este primer proyecto será una docuserie -formato que ha sido sumamente bien recibido por los usuarios de Netflix-, que llevará el nombre Heart of Invictus y será hecho en colaboración con The Invictus Games Foundation, la cual fue creada por el Príncipe Harry y al haber sido un proyecto personal no fue parte de los patronatos que perdió al dejar su posición oficial.

La producción seguirá a un grupo de extraordinarios competidores de los juegos de alrededor del mundo, todos, veteranos de guerra que han sufrido alguna lesión irreversible o enfermedad y que compiten en distintas disciplinas. La docuserie los seguirá en su camino a los Invictus Games de la Haga 2020, que debido a la pandemia han tenido que ser cambiados para el 2022. Hasta el momento se sabe que el Príncipe aparecerá en cámara, además de que será productor ejecutivo de la serie junto al director ganador del Oscar, Orlando von Einsiedel, y la productoa Joanna Natasegara.

A través de un comunicado, Harry explicó: “Desde los primeros Juegos en el 2014, sabíamos que cada competidor contribuiría con su propia manera excepcional de mostrar resiliencia, determinación y propósito. Esta serie dará a las comunidades alrededor del mundo una ventana a historias conmovedoras e inspiradoras de estos competidores camino a los Países Bajos el próximo año. Como la primera serie de Archewell Productions con Netflix, en colaboración con Invictus Games Foundation, no podría estar más emocionado por la aventura que viene o más orgulloso de la comunidad Invictus por continuamente inspirar la sanación global, el potencial humano y el continuo servicio”.

VER GALERÍA

¡Sorpresa! El Príncipe Harry llega a Netflix

El Jefe Ejecutivo de Invictus Games Foundation, Dominic Reid, ha dicho sobre este nuevo proyecto: “Estamos muy emocionados por la oportunidad de traer la atención global de Netflix a los hombres y mujeres con los que trabajamos para asegurar que incluso más gente pueda inspirarse por su determinación y fortaleza para trabajar camino a su recuperación. Esta colaboración también traerá significativos fondos a la caridad. Estamos extremadamente agradecidos con nuestro patrón fundador por sus continuos esfuerzos para apoyar a la comunidad militar y por hacer esta colaboración posible”.

La otra aparición de Harry en Netflix

Sorprendentemente, ésta no será la primera aparición del Príncipe Harry en el popular servicio de streaming. El año pasado se le pudo ver en el documental Risign Phoenix que estaba basado en el trabajo detrás de la historia de los Juegos Paralímpicos. En el trailer del documental se pudo ver al Príncipe Harry sentado en un sillón de piel en un estudio en un almacén de Reino Unido -antes de que se mudara a vivir a California-. En su look casual favorito, de pantalones khaki y una camisa arremangada, el Príncipe explicaba: “No hay nada más en el mundo que pueda sacarte de los lugares más oscuros que el deporte”.

VER GALERÍA