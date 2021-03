Kate reafirma a Massimo Dutti como su firma para ocasiones casuales Los Duques de Cambridge compartieron un sentido mensaje para la iniciativa Time to Change

La agenda del Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, no se ha detenido y después de poder asistir a sus primeros tres compromisos presenciales en lo que va del año, ante la relajación de la cuarentena en Reino Unido, continúan teniendo algunas intervenciones digitales. Si a lo largo de la semana, los Cambridge encantaban en su visita a la Westminster Abbey, en donde se casaron hace casi 10 años, cuando Kate hizo un guiño a la especial fecha enfundándose en un elegante abrigo blanco, esta vez, desde casa, han mostrado una faceta más casual. La campaña de salud mental Time to Change compartió un video en el que la pareja ha hablado sobre el trabajo hecho para combatir el estigma alrededor de la salud mental, agradeciendo a los participantes de esta iniciativa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Kate aparece en su look más llamativo para celebrar el St. Patrick’s Day

La esperada reaparición de Kate tras el huracán Sussex

Desde la sala de su casa, el Duque dijo: “Queríamos dar un gran agradecimiento a todos los que han compartido sus experiencias y tomado acción a través de Time To Change, ayudando a compatir el estigma que rodea a la salud mental. En los últimos 15 años, los campeones de Time To Change han inspirado y apoyado a miles de personas alrededor del país, y por fin, la salud mental ahora se ha movido al mainstream como parte de nuestra vida diaria. Necesitamos seguir hablando, seguir tomando acción y continuar combatiendo el estigma”.

Kate agregó: “Movimientos como Time To Change han ayudado a transformar actitudes e impulsar más apertura sobre la salud mental en escuelas, comunidades y lugares de trabajo. Sin embargo, el trabajo no está hecho y no nos podemos dar el lujo de parar aquí. Es tan importante que valoremos nuestra salud mental exactamente igual que valoramos nuestra salud física”.

VER GALERÍA

El look de Kate

Tal como ha hecho desde que comenzó la pandemia, cuando se trata de intervenciones desde su casa, Kate ha mostrado una faceta más casual pero no por eso menos estilosa. Sin importar que solamente se vea una porción de su look, la Duquesa ha cuidado que los detalles visibles mantengan la formalidad que requieren sus distintos compromisos. Siendo una excelente inspiración para las videollamadas de trabajo, Kate ha dejado claro que con un buen peinado, una correcta elección de suéter o blusa y atención a los accesorios, no se tiene que hacer mucho más.

En camel de pies a cabeza, Kate Middleton retoma uno de sus abrigos más estilosos

En esta ocasión, la Duquesa ha reafirmado que Massimo Dutti es su firma de cabecera cuando de ocasiones casuales -y también algunas formales, como la semana pasada cuando lució un abrigo de la firma-. En ese video se le ha visto llevando un simple suéter de cuello alto y mangas largas de la firma española que en su sitio web se puede conseguir por $1,495 pesos mexicanos, pero en este momento está en rebaja por solamente $999. Este cardigan se ha sumado a la colección que Kate tiene de la misma firma. Aunque en México un cuello alto podría parecer extraño para estas fechas, en Londres que ha estado a una máxima de 12° esta semana y con lluvia, ha sido una elección ideal.

La Duquesa ha combinado esta pieza con los aretes que le vimos en su primera aparición pública del año. Se trata de las arracadas con diseño de cadena de Orelia en fantasía que se pueden conseguir por solamente 15 libras esterlinas (alrededor de $425 pesos mexicanos). A pesar de que la Duquesa llevó la melena completamente suelta con su tradicional blowout, gracias a su raya de lado, fue posible apreciarlos a detalle.

VER GALERÍA