¿Qué nacionalidad tendrán los hijos de Meghan y Harry?

En las últimas semanas, el Príncipe Harry y Meghan Markle han estado bajo el candelero tras su entrevista con Opha Winfrey. Las dos horas de declaraciones -más el contenido extra que se fue difundiendo días después- no han tenido desperdicio y cada una de las frases dichas ha sido analizada, apoyada o refutada, no solamente por sus seguidores, sino por distintos protagonistas de la historia. A casi tres semanas de la transmisión de CBS, el Príncipe Harry ha sido noticia nuevamente con el anuncio de sus nuevos puestos de trabajo, pero entre tanta información, el segundo embarazo de la Duquesa de Sussex se ha quedado en el tintero. Con esto en mente, ha surgido una nueva duda, ¿qué nacionalidad tendrán los hijos de los Sussex?

Será el próximo 6 de mayo cuando Archie celebre su segundo cumpleaños, solo unas semanas antes del nacimiento de su hermana -quien se espera para este verano-. Y si las fechas de su llegada coincidirán, la realidad es que mucho ha cambiado en la vida de los Sussex en los últimos dos años. En el 2019, Archie nació en el Portland Hospital, en medio de total secretismo, con sus padres confirmando la ubicación del alumbramiento hasta que se dio a conocer oficialmente el certificado de nacimiento. En aquel entonces, la pareja vivía en el Frogmore Cottage de Windsor.

En el caso de Archie, su nacionalidad automáticamente es británica al haber nacido en el territorio. Dado a que su madre es estadounidense, el primogénito de la pareja también tiene la posibilidad de adquirir una segunda nacionalidad, por lo que de hacer los trámites reglamentarios, el pequeño tendría ambos pasaportes. Dado a que su hermana, seguramente, nacerá en California, gozará de los mismos privilegios, pero a la inversa, con una nacionalidad inmediata estadounidense y con la posibilidad de tener la británica a través de su padre.

Fue el pasado San Valentín cuando Meghan y Harry dieron a conocer con una fotografía en la que posaron en el jardín de su casa que se encontraban en la espera de su segundo hijo. La noticia se anticipaba desde octubre pasado cuando la Duquesa solicitó que se pospusiera el caso que llevaba en contra de Newspapers Associated y dos de sus tabloides en Reino Unido. En aquella ocasión, se dijo que la petición era por un motivo confidencial, que inmediatamente levantó las alarmas. Las sospechas crecieron cuando la pareja apareció en su propio guiño al Remembrance Day británico, cuando Meghan llevó un abrigo de Brandon Maxwell que dejaba ver su vientre un tanto más abultado.

Tras haber confirmado su embarazo, Meghan mostró su baby bump durante su entrevista con Oprah, en la que la pareja dio a conocer que están esperando una hermanita para Archie. “Tener un niño y luego una niña, no podríamos pedir más, tenemos una familia, nosotros cuatros y nuestros dos perros”, dijo un emocionado Harry quien confirmó que se trata de una niña. Por supuesto, el Príncipe no perdió la oportunidad de repetir lo que había dicho antes, que con la llegada de su hija, quedará completa la familia y no buscarán tener otro hijo.

La bebé Sussex se convertirá en la octava en la línea de sucesión al trono británico y será la onceava bisnieta de la Reina Isabel. La niña será la primera entre sus primos en nacer fuera de Gran Bretaña, algo que marcará una completa diferencia en lo que se ha vivido hasta este momento.

