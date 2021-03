¡Alerta de ternura! La Princesa Eugenia comparte nuevas fotos al lado de su hijo August

Desde que la Princesa Eugenia debutó como mamá, el pasado 9 de febrero, su cuenta de Instagram ha dado un tierno giro y las imágenes de su pequeño hijo August se han convertido en las más populares. Encantada con su nueva faceta, esta tarde, la nieta de Isabel II tomó su perfil en esta red social para regalar a sus más de 1 millón 400 mil seguidores una dosis de ternura con dos nuevas fotos de su bebé, la Princesa realizó esta publicación con el objetivo de agradecer a sus seguidores por las muestras de cariño que le hicieron llegar ayer que celebró su cumpleaños número 31.

“Gracias por el amor de cumpleaños ayer. ¡Recibí el mejor regalo que pude pedir!”, fue la frase con la que acompañó las dos nuevas fotos de su bebé. Se tratan de dos imágenes en las que la ternura del pequeño August acapara todas las miradas; en la primera, aparece la Princesa Eugenia cargando la bebé, quien luce un suetercito con su nombre bordado en la espalda. En esta foto, mientras la Princesa carga al pequeño, lanza una sincera sonrisa a su esposo Jack Brooksbank, quien aparece mirándola tiernamente en su papel de mamá. En la segunda instantánea, vemos los ojos azules del bebé que fue captado mientras estaba acurrucado en el hombro de su papá, debido al ángulo de la imagen (fue tomada de espaldas a Brooksbank) se presume que fue la Princesa quien la tomó.

Las nuevas imágenes de August han provocado la reacción de más de 170 mil likes de sus seguidores que han convertido al nuevo bebé real en el consentido de las redes sociales. Con el nacimiento de su primer hijo, la Princesa Eugenia está viviendo una de las etapas más especiales en la que todo es nuevo para ella pues, no sólo acaba de protagonizar su primer cumpleaños al lado de su bebé, el pasado 14 de marzo, celebró el Día de las Madres, una festividad que utilizó para compartir otra tierna foto del niño: “Estoy muy emocionada de ser la mamá de August y, como pueden ver, estoy disfrutando de mi primer Día de las Madres. También estoy celebrando a mi hermosa mamá con esta foto de nosotras en marzo de 1990. Me has enseñado mucho”, escribió como descripción de un álbum de dos fotos.

En la publicación del Día de las Madres, la Princesa Eugenia eligió dos imágenes, una en la que vemos al pequeño August recortados sobre una mantita en medio de un jardín y otra de la Princesa Eugenia, cuando tenía más o menos la misma edad de su bebé, en los brazos de su mamá Sarah Ferguson. Ha sido esta red social el medio que la Princesa ha elegido para compartir los detalles más especiales de su nueva etapa como mamá, como el nombre del bebé, un dato que reveló con la primera foto familiar.

La presentación de August

A finales de febrero, la Princesa Eugenia realizó la presentación oficial de su bebé en redes con una publicación en la que escribió: "Queríamos presentarles a August Philp Hawke Brooksbank. Gracias por tantos mensajes maravillosos. Nuestros corazones están llenos de amor por este pequeño humano, las palabras no se pueden expresar. Estamos emocionados de poder compartir estas fotos con ustedes”, se lee en la descripción del álbum, de tres imágenes, donde aparece al lado de su bebé y su esposo. En la última, destaca la foto del bebé quien, cuando participó en esa sesión tenía apenas un par de semanas de nacido.