Por qué no se ha publicado la disculpa del tabloide demandado por Meghan Markle La Duquesa celebró ampliamente su triunfo sobre el grupo editorial en febrero pasado

Antes de que siquiera se diera a conocer que Meghan Markle y el Príncipe Harry darían una entrevista a Oprah Winfrey, la Duquesa de Sussex era protagonista de su propia polémica. El caso que emprendió desde tiempo atrás en contra de Associated Newspapers Limited y sus publicaciones Mail On Sunday y el Mail Online llegó a una resolución sin ir a juicio -a petición de la Duquesa- en febrero pasado. En ese momento se estipuló, que además del pago que ha exigido Meghan para reparar los daños por la publicación de la carta personal que envió a su padre después de su boda, se otorgara una disculpa pública en la primera plana del tabloide impreso pero esto no ha sucedido. ¿Por qué?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Meghan levantó una queja contra los comentarios de Piers Morgan

Meghan Markle defiende su derecho a la privacidad: 'Se trata de límites, así como de respeto'

La razón es que este tema se encuentra en pausa mientras el grupo editorial busca permiso para poder apelar la decisión del juez. Ha de recordarse que después de que al intentar a través de su primer recurso legal llegar a un juicio, al argumentar que se tiene suficiente evidencia para ser analizada, el juez confirmó su primera decisión y les negó la posibilidad de revertir la sentencia. Aunque en esa primera instancia, el grupo editorial no recibió una respuesta favorecedora, todavía existe el recurso de ir a la Corte de Apelaciones, algo que han manifestado ya que harán.

En un caso que parece lejano de cerrarse, este lunes el Lord Warby dijo que ANL ha solicitado un permiso para apelar en contra de la orden de publicar los comunicados en favor de la Duquesa. El juez rechazó la petición de apelación pero dio permiso de poner en pausa la orden ‘solamente en lo que la situación haya sido decidida por la Corte de Apelaciones’. Esta pausa momentánea expirará el 6 de abril cuando ANL tendrá que aplicar directamente con el organismo correspondiente para estos casos.

Como parte de la sentencia del caso, se había ordenado a Associated Newspapers Limited que publicara una declaración en primera página que dirigiera a una aclaración en la tercera página de la edición impresa declarando que habían ‘infringido derechos’ de autoría de Meghan al publicar partes de una carta ‘personal y privada’ dirigida a su padre, Thomas Markle. De forma digital, se ordenó que se publicara una declaración por un período de una semana con un hipervínculo que lleve a una declaración completa.

Meghan reacciona ante las prácticas ilegales que se utilizaron para conseguir sus datos personales

¿Qué sucedió en este caso?

En una de las batallas legales que los Duques de Sussex han emprendido en contra de los tabloides y paparazzis, en este caso Meghan levantó una denuncia tras la publicación de una carta privada que su padre compartió con las publicaciones británicas. Enfrascados en una dura pelea, Meghan solicitó que el caso se pospusiera de enero a octubre de este año, lo que en su momento levantó las alarmas de un posible embarazo, el cual ha sido confirmado.

Dentro de estas peticiones, la Duquesa solicitó la resolución sin necesidad de ir a juicio, algo a lo que el grupo demandado se negó al justificar que se tenían pruebas y testimonios para llegas hasta las últimas instancias. A pesar de la información compartida por el grupo editorial, en febrero pasado se dio a conocer que la Duquesa se había anotado un triunfo en cuanto al caso de privacidad y la situación de derechos de autor serían revisada en su momento. Cuando Meghan envió una declaración de celebración, el grupo editorial declaró que estaba buscando la forma de apelar la decisión, algo que está sucediendo en estos momentos.

VER GALERÍA