Meghan reacciona ante las prácticas ilegales que se utilizaron para conseguir sus datos personales

Si algo ha quedado claro en los últimos meses es que Meghan Markle no está dispuesta a guardar silencio ante las cosas que no le parecen. Esto, no solamente por la entrevista que ella y el Príncipe Harry dieron a Oprah Winfrey, sino por las distintas denuncias que ha levantado contra los tabloides y los varios comunicados que su oficina de representación ha emitido ante distintas situaciones. Es por esto que no ha sorprendido que ante la declaración de un investigador privado que admitió a la BBC haber utilizado recursos ilegales para conseguir datos personales de la Duquesa de Sussex y su familia para entregarlos a un tabloide británico, haya dado su opinión públicamente a través de un comunicado de su vocero.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Habrá un nuevo capítulo en la guerra de Meghan contra los tabloides?

Piers Morgan responde a Gayle King en su batalla por los Sussex

Según la BBC, a pesar de que The Sun -tabloide contra el que el Príncipe Harry tiene una demanda por supuesta intervención de sus teléfonos en el 2011- solicitó al investigador privado Daniel Hanks actuar dentro del marco de la ley, él obtuvo ilegalmente información como dirección, teléfono y hasta el número de seguridad social de Meghan y su familia (aunque en Estados Unidos es posible conseguir mucha de esta información a través de la vía legal, es precisamente el número de seguridad social el que hace la diferencia). El reporte también habría incluido información sobre el exmarido de la Duquesa y su exnovio.

Ante esta situación, un vocero de la pareja ha informado a través de un comunicado: “El Duque y la Duquesa de Sussex sienten que hoy es un momento importante de reflexión para la industria mediática y toda la sociedad, mientras el reporte investigativo muestra que prácticas predatorias de la antigüedad siguen sucediendo, haciendo daño irreversible a familias y relaciones. Están agradecidos con aquellos que trabajan en los medios que han mantenido los valores del periodismo, que son más necesarios ahora que nunca antes”.

A pesar de que parece que la situación sucedió hace algunos años, el investigador decidió revelar lo sucedido al ser buscado por el periodista Graham Johnson. Según ha revelado, Hanks se vio incitado a hacer esta revelación después de ver la entrevista de los Duques con Oprah, “Solo quiero limpiar mi conciencia”, dijo a la BBC. Sobre un mensaje a los Duques, expresó: “Lamento profundamente lo que hice…y estoy disponible si sus abogados necesitan hablar conmigo. Estoy listo para ar lo que sé. Entregarles la información. Solo desearía que no hubiera pasado”.

VER GALERÍA

Meghan Markle defiende su derecho a la privacidad: 'Se trata de límites, así como de respeto'

La respuesta del tabloide ante la situación

La BBC también tuvo acceso a un comunicado de News Group Newspapers, editorial de The Sun, en el que se lee: “En el 2016, The Sun hizo una petición legítima al señor Hanks de investigar detalles de contacto y direcciones de Meghan Markle y posibles familiares usando bases de datos legales de las que tiene licencia para usar. Se le pagó $250 dólares. No se pidió al señor Hanks hacer nada ilegal o romper ninguna ley de privacidad, de hecho, se le instruyó por escrito que actuara bajo la ley y él firmó una responsiva legal de que así lo haría. La información que dio no pudo ni levantó ninguna preocupación de que hubiera usado prácticas ilegales para obtener la información”.

“En ningún momento, The Sun solicitó el número de seguridad social de Meghan Markle ni usó la información que él proveyó para ninguna práctica ilegal. The Sun se apega a todas las leyes y regulaciones y mantiene estrictos protocolos en relación con la obtención de información por parte de terceras personas. El estricto cumplimiento se aplica en la cobertura de todos nuestros reportajes”.

VER GALERÍA