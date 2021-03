La razón por la que se hubiera pospuesto la entrevista de Harry y Meghan

Ha pasado más de una semana desde que se transmitió la entrevista del Príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey, pero las olas que ha causado continúan y no se ve cuándo vayan a parar. Ayer, las declaraciones de Gayle King -mejor amiga de Oprah e invitada al baby shower de la Duquesa de Sussex- sobre la llamada que Harry y William habrían tenido no pasaron desapercibidas. Sin ningún tipo de restricción, Gayle contó en el This Morning show algunos aspectos sobre las molestias de los Duques y el contacto que, según describió, no habría sido productivo. Ahora, se han recuperado una serie de declaraciones en las que King revelaría el motivo por el que en algún momento se podría haber pospuesto la transmisión de la entrevista.

Las nuevas afirmaciones de Gayle que, seguramente tendrán su propio impacto, fueron hechas en su show de radio de SiriusXM, Gayle King in the House. En ellas hace referencia al estado de salud del Duque de Edimburgo, quien acaba de ser dado de alta después de haber permanecido hospitalizado casi un mes, para que se le realizaran una serie de estudios, así como un procedimiento cardíaco. “Bueno, solo para que sepan, habían hecho la entrevista antes de que el Príncipe Felipe fuera hospitalizado. Y si algo, Dios no lo quiera, le pasaba, la entrevista no iba a ser publicada en ese momento. Pero la entrevista fue hecha y fue agendada antes de que fuera al hospital. Pero mucha gente ha aludido a ese punto”, dijo King.

En el mismo espacio, Gayle habló de la razón detrás de la entrevista: “Pienso que Harry y Meghan, los dos, han pasado por mucho los últimos tres años y en verdad trataron de solucionarlo en privado. En verdad han tratado de conseguir ayuda y nada ha funcionado. Así que pienso que querían que la gente tuviera un entendimiento sobre por qué tomaron la decisión que tomaron y por lo que han pasado, y pienso que sí consiguieron eso. Lo creo. Pienso que fue muy valiente de ella y Harry revelar lo que revelaron. Es algo de lo que no se habla y de alguna manera una ‘bomba’, es la palabra. Hubo seis o siete esa noche. Dejé contar el seis. Fue una bomba, tras otra, tras otra, pero creo que fue una conversación honesta y espero que lleve al cambio”.

Al parecer, en el radio, Gayle tiene oportunidad de comentar más puntos sobre lo sucedido en las últimas semanas, por lo que incluso dio su opinión sobre Piers Morgan sobre su renuncia a Good Morning Britain. “Piers Morgan ya no tiene trabajo. Salió del aire después de decir que no creía que ella (Meghan) tuviera una enfermedad mental, ‘no creo que estuviera suicida’. Recibieron más de 41,000 llamadas diciendo que eso no estaba bien, no es correcto. Y al siguiente día, ya no tenía trabajo. Él renunció. Encuentro eso difícil de creer cuando tienes más de 41,000 llamadas. Y felicidades a su co-conductor, dicen que es el chico del clima. Me pregunto si es el del clima, pero lo describen como el chico del clima, quien alzó la voz y fue en contra de Piers al aire, y Piers se fue, y ahora Piers ya no está al aire ahí”, comentó.

Meghan levantó una queja contra los comentarios de Piers Morgan

¿Qué dijo ayer que causó olas?

Durante el show This Morning de CBS, misma cadena que transmitió la entrevista, Gayle dijo: “Bueno, no estoy tratando de sacar noticias, pero les llamé para ver cómo se sentían y es cierto, Harry ha hablado con su hermano y ha hablado con su papá también. La palabra que se me dio (fue que) esas conversaciones no fueron productivas. Pero están contentos de que, al menos, se haya comenzado una conversación”.

