Se ha dado ya el primer contacto entre Harry y William

Entre las revelaciones que se dieron en la entrevista del Príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey, se dio a conocer que el Duque de Sussex no había estado en contacto con su papá y su hermano. Aunque en el último año se ha hablado mucho del distanciamiento entre el Príncipe Harry y el Príncipe William, durante la entrevista esto se mencionó con cariño, haciendo un mayor hincapié en las diferencias que los Sussex habían tenido con el Príncipe Carlos. La semana pasada, el Príncipe William fue cuestionado sobre esto y dijo que todavía no había hablado con su hermano después de la entrevista pero, que lo haría. Y aunque la Reina Isabel fue clara en su mensaje sobre la resolución de los problemas familiares de puertas adentro, las filtraciones de información continúan. Ha sido Gayle King, mejor amiga de Oprah y una de las invitadas al baby shower de Meghan, quien ha dado a conocer que la llamada entre la familia ya se ha dado.

Fue durante el show This Morning de CBS, misma cadena que transmitió la entrevista, que Gayle dijo: “Bueno, no estoy tratando de sacar noticias, pero les llamé para ver cómo se sentían y es cierto, Harry ha hablado con su hermano y ha hablado con su papá también. La palabra que se me dio (fue que) esas conversaciones no fueron productivas. Pero están contentos de que, al menos, se haya comenzado una conversación”.

Si se pensaba que esa era toda la información que se tendría, parece que los Sussex han querido hacer clara su postura, pues Gayle continuó: “Y pienso que lo que todavía es molesto para ellos es que el Palacio siga diciendo que quieran solucionarlo en privado, aún cuando ellos creen que estas historias falsas están saliendo todavía y que son muy despectivos en contra de Meghan”.

Las cosas no pararon ahí, King continuó: “Nadie de la Familia Real ha hablado todavía con Meghan hasta este momento. Y pienso que es frustrante para ellos ver que es una conversación racial sobre la Familia Real cuando lo que querían desde un inicio era que los royals intervinieran y le dijeran a la prensa que parara con las historias injustas, incorrectas y falsas, que definitivamente tienen un tinte racial. Y hasta que no puedas reconocer esto, pienso que va a ser difícil seguir adelante. Pero ambos quieren dejar esto atrás y los dos quieren sanar en esta familia. Al final del día, es la familia de Harry”.

Gayle no parí ahí, hizo referencia también a la situación que se ha hecho pública sobre el manejo de la queja de bullying en contra de la Duquesa de Sussex: “Lo del bullying salió en el 2018, y ahora hay una investigación del bullying de Meghan cuando cualquiera que haya trabajado con ella te dirá exactamente quién es. ¿Sabes? Ella es una persona verdaderamente dulce y cariñosa. Y como he dicho, Meghan tiene documentos que respaldan todo lo que dijo en la entrevista de Oprah, todo”. Para finalizar, dijo: “La familia tiene conocimiento de que hay problemas. Ahora mismo, nadie ha reconocido, sabes, Houston, tenemos un problema aquí. Eso es todo lo que ellos quieren. Quieren una conversación, los dos quieren una conversación”.

¿Qué dijo Harry de William y Carlos?

Al ser cuestionado sobre su relación con su hermano, de la que tanto se ha dicho, con una sonrisa Harry dijo: “Amo a mi hermano. Hemos pasado por un infierno juntos”, ante la insistencia de la presentadora, el Príncipe confirmó: “La relación ahorita es espacio, pero el tiempo lo cura todo”.

Mientras que de la relación con el Príncipe Carlos fue más explícito: “Hay mucho qué trabajar. Me siento muy decepcionado. Porque él ha pasado por algo de esto. Él sabe el dolor que hemos pasado. Este es su nieto…Pero siempre lo voy a amar, aunque mucho ha pasado. Y va a seguir siendo una de mis prioridades el solucionar esa relación”

