Los accesibles aretes de Kate Middleton

La primera aparición pública de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, en este año era muy esperada, pero la situación cobró otros tintes debido a la entrevista que el Príncipe Harry y Meghan Markle dieron a Oprah solamente unos días antes. Se ha rumorado que la cita con School21 para apoyar la iniciativa Mentally Healthy Schools -lanzada por Kate en el 2018- se pactó desde que se anunció el regreso a las escuelas en Gran Bretaña, cuando nadie imaginaría lo que se diría en la entrevista de la CBS. Firme en su compromiso y entregada a su labor, como ha hecho desde su matrimonio en el 2011, la Duquesa apareció en el evento y qué mejor que hacerlo del brazo de su marido, el Príncipe William. Sorprendentemente, el Duque de Cambridge decidió no evadir los comentarios y responder las preguntas incómodas que se le realizaron, algo que ha sido ampliamente reconocido, principalmente en los medios británicos. Pero si eso ha dado mucho de qué hablar, los amantes de la moda no han dejado de lado el look de la Duquesa.

Tal como sucede en cada una de sus apariciones, el outfit de Kate ha sido meticulosamente analizado. Siguiendo la misma línea de su primera aparición, a través de la publicación de un video en el perfil del Palacio de Kensington de redes sociales, la Duquesa ha vuelto a apostar por el rosa. La pieza del deseo ha sido sin duda el abrigo en pink bubble gum de Max&Co que tenía un precio de 445 dólares (alrededor de $9,236 pesos mexicanos), pero ha volado de los aparadores y en Harrod’s se encuentra completamente agotado.

En la misma línea de su aparición en el video por el Día de la Mujer, Kate llevó un suéter de la firma Boden. Mostrando que más siempre es más, la Duquesa no tuvo problema en combinar su colorido abrigo con un suéter del mismo color con detalles en el cuello. El cardigan tiene un precio de 90 dólares (aproximadamente $1,867 pesos mexicanos) y en el sitio de la marca se anuncia que quedan pocas piezas disponibles.

En un tono más sobrio, Kate tomó de su clóset sus pantalones de vestir de Jigsaw de 130 libras esterlinas (algo así como $3,750 pesos mexicanos), pero se encuentran completamente agotados y la marca anuncia que no cree que los vuelvan a surtir. Del fondo de su armario, la Duquesa recuperó una bolsa que tiene desde el 2012, pero que ha usado solamente en un puñado de ocasiones. Se trata del modelo que lleva su nombre de Jeager, el cual ya no está a la venta y solamente se puede encontrar en algunos sitios de reventa. Y los zapatos, fueron unos sencillos tacones cuadrados de Emmy London modelo Josie en azul marino, con un precio de $11,800 pesos mexicanos.

Los aretes del deseo

Pero si todo el look ha volado de tiendas, los pendientes de la Duquesa son los que han llamado la atención. Con la melena completamente agarrada en una cola de caballo, se pudieron apreciar a la perfección los aretes de Kate. Se trata de unas arracadas en forma de cadena en dorado de Orelia, pero que se pueden comprar a través de Asos. Las piezas de fantasía tienen un precio de solamente 17 libras esterlinas (algo así como $490 pesos mexicanos). Con este nuevo par, Kate reafirma su gusto por combinar piezas de fantasía de precios sumamente accesibles con looks de estilosas piezas. A pesar de su bajo precio, estos aretes siguen disponibles a la venta.

