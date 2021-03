De viva voz, el Príncipe William responde a la entrevista de Harry y Meghan

La esperada entrevista del Príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah movió más olas de las que se esperaba. Si desde el primer momento se sabía que sería una charla de revelaciones, nadie podría haber anticipado la polémica que desataría. En un gesto que no se anticipaba posible, la Reina Isabel hizo referencia a las declaraciones que se hicieron en las dos horas transmitidas y poniendo punto final a la conversación, señaló que los temas ahí hablados serían tratados por la familia en privado. A pesar de esto, los reporteros no perdieron la oportunidad de cuestionar al Príncipe Carlos, el primer royal en aparecer en público tras esta situación, pero no recibieron una respuesta. Lo mismo ha sucedido con el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge durante su primera salida pública desde que se dio la entrevista, durante su visita a School21 para apoyar la campaña Mentally Healthy Schools, lanzada por Kate en el 2018. Sorprendentemente, el segundo en la línea de sucesión al trono, sí quiso responder a los cuestionamientos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La esperada reaparición de Kate tras el huracán Sussex

Meghan revela qué pasó realmente en su discusión con Kate

Mientras iban caminando a su llegada al colegio, un reportero preguntó rápidamente a William si había estado en contacto con hermano tras la entrevista. En vez de seguirse de largo, el Príncipe decidió voltear y calmadamente respondió: “No he hablado con él todavía, pero lo voy a hacer”. Ante la primera respuesta dada, el reportero no perdió la oportunidad de seguir con las preguntas, la segunda mucho más dura que la primera, cuestionándole directamente si la Familia Real era racista. A pesar de que ya se encontraba muy avanzado en su caminata, un firme William respondió: “No somos para nada una familia racista”.

Tal como lo han hecho desde que comenzó la pandemia, William y Kate han continuado con su agenda, sin importar el huracán que llegó al Palacio el fin de semana. Entregados a su labor, los Cambridge han seguido con su labor, dejando los aspectos familiares de puertas adentro. El señalamiento de William de que hablará con su hermano, es similar al que un sonriente Harry dio al ser cuestionado por su relación.

Cuando Oprah le comentó que mucho se ha dicho de su relación con su hermano, Harry respondió: “Amo a mi hermano. Hemos pasado por un infierno juntos”, sin ahondar más en detalles, por lo que la presentadora volvió a cuestionarlo directamente al respecto, a lo que dijo: “La relación ahorita es espacio, pero el tiempo lo cura todo”.

VER GALERÍA

El distanciamiento con su padre y su verdadera relación con William, las revelaciones de Harry

El comunicado de la Reina

A pesar de que suele ser muy discreta cuando de temas como éste se trata la Reina Isabel se tomó su tiempo pero hizo un pronunciamiento sobre la polémica entrevista a través de un comunicado que el Palacio de Buckingham compartió la tarde londinense del martes. Tal como ha hecho desde que comenzó el distanciamiento con los Sussex, la monarca se mostró cariñosa, separando firmemente los temas profesionales de las relaciones personales, señalando que tanto la pareja como su primogénito serán siempre una parte muy querida de la familia Windsor.

“Toda la familia está triste de conocer la extensión completa de qué tan retadores han sido los últimos años para Harry y Meghan. Las situaciones comentadas, particularmente sobre la raza, son preocupantes. Aunque algunos de los recuerdos pueden variar, son tomados muy seriamente y serán tratados por la familia en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán muy queridos miembros de la familia”.

VER GALERÍA