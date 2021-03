¿Qué ha dicho el padre de Meghan Markle ante la entrevista de su hija con Oprah?

La esperada entrevista que Meghan Markle y el Príncipe Harry concedieron a Oprah Winfrey tuvo diversos ángulos: la privacidad, la relación con la Familia Británica y la nueva vida de la pareja en Estados Unidos. Y como era de esperarse, ha habido todo tipo de reacciones a sus revelaciones, tal es el caso del comunicado emitido por la Reina Isabel ante algunas de las declaraciones más comentadas de los Duques de Sussex. Otro de los temas que se abordaron en la charla fue el de la difícil relación que la Duquesa mantiene con su padre, Thomas Markle. La ex estrella de televisión habló con total sinceridad y dijo sentirse traicionada por él al referirse a un episodio en el que la prensa estuvo involucrada poco antes de su boda. Ante estas palabras, el estadounidense de 76 años quiso manifestar su postura, admitiendo estar arrepentido de su actuar en aquel momento.

Thomas habló con Good Morning Britain sobre aquel comentado incidente en el que vendió una sesión fotos para un tabloide en un montaje de paparazzi, esto pocos días antes de la boda de Meghan, en mayo de 2018. “Ojalá no hubiera hecho todo el asunto”, dijo en el programa, donde también quiso explicar sus razones para haber accedido entonces a dicho pacto con la prensa, señalando que fue debido a que en aquel entonces se sentía totalmente desprotegido por Meghan y Harry ante la constante atención mediática mientras estaba en su casa en Rosarito, Baja California. “Durante todo un año, fuera de mi casa, alguien me tomaba fotografías. No podía ir a ningún lado ni hacer nada sin que me fotografiaran comprando algo, saliendo de una tienda”, contó.

“Mi hija mayor fue contactada por un hombre llamado Jeff Rayner, que era fotógrafo, quien dijo: 'Si puedes convencer a tu papá, podemos hacer que se vea bien’”, recordó Thomas. “Entonces, yo, sí, accedí a este trato en el que este hombre me haría lucir mejor. Tal vez me atrapó, pero le creí y pensé que iba a funcionar. No funcionó. Por supuesto”, continuó. Thomas reconoció sentirse arrepentido por ello, y por haberle mentido a Meghan al negar haber hecho dicho montaje cuando ella se lo preguntó directamente. “Me he disculpado por lo que sucedió al menos 100 veces más o menos”, aseguró el estadounidense.

“La conclusión es que ella no me perdió. Yo siempre habría estado ahí para ella. Estoy ahí para ella ahora si ella me quiere”, comentó Thomas. Y cuando se le preguntó qué le gustaría decirles a Meghan y Harry si lo estuvieran viendo, contestó: “Me gustaría decir de nuevo, lamento lo que he hecho. Esto fue hace dos años. Esto fue hace mucho tiempo y ciertamente he tratado de compensarlo. Las historias en el periódico, son porque no he tenido noticias tuyas”, dijo, en aparente explicación a sus recurrentes declaraciones a la prensa. “Ellos saben dónde vivo, ahora estamos más juntos, probablemente estén a 70 millas de mí ahora. Entonces, estoy disponible en cualquier momento en que podamos reunirnos. Me encantaría estar juntos. Me gustaría ver a mi nieto”, dijo. “Nunca dejé de amar a mi hija. No siempre estoy de acuerdo con las cosas que hacen mis hijos, pero nunca dejo de amar a mis hijos. Ciertamente amo a Meghan. Ella puede estar enojada conmigo y decirle a Oprah lo enojada que está, pero sigo siendo su papá”, aseguró.

Las declaraciones de Meghan sobre su papá en la entrevista ‘bomba’

En la charla con Oprah, la conductora de televisión le preguntó a la Duquesa sobre la ruptura en la relación con su papá. “¿Se sintió como una traición cuando te enteraste de que tu padre trabajaba con los tabloides?”, preguntó la anfitriona. Ante este cuestionamiento, la esposa del Príncipe Harry no dudó en responder: “Si vamos a usar la palabra traición, es porque cuando le pregunté, cuando el equipo de comunicación nos dijo que esta historia saldría a la luz, -que por cierto los tabloides aparentemente conocían desde hacía un mes, más o menos, y decidieron aguantar hasta el domingo anterior a nuestra boda porque querían crear drama, que también es un punto clave en todo esto-, ellos no informan las noticias, crean las noticias, llamamos a mi padre y le preguntamos y él dijo ‘no, absolutamente, no’ (he hablado con los tabloides)…”, contó la ex actriz.

Meghan recordó además que le planteó a su papá la posibilidad de “matar” la noticia del montaje de paparazzi si estaba seguro de decir la verdad, dejándole claro lo importante que eso sería para poder proteger la integridad de sus hijos en un futuro. Sin embargo, Thomas no pudo dar una respuesta afirmativa. “Le dije: ‘Solo necesito que me lo digas, y si me dices la verdad, podemos ayudar'. Y él no pudo hacer eso. Y eso para mí ha resonado mucho, especialmente ahora como madre…”, señaló la Duquesa, quien en esta entrevista reveló que el segundo bebé que espera es una niña.

