Meghan levantó una queja contra los comentarios de Piers Morgan

La entrevista que Harry y Meghan dieron a Oprah Winfrey, la más esperada, por supuesto, la de la Reina Isabel, se ha dado a través de un comunicado en el que se hace referencia a puntos específicos de la charla y en el que la monarca -una vez más- ha recalcado su amor por la pareja y su primogénito. Mientras los temas de familia se tratarán en privado, según se ha especificado en el comunicado del Palacio de Buckingham, ha habido otra reacción que ha llamado la atención en este tema. Piers Morgan, periodista británico que se ha mostrado siempre antagónico ante Meghan, a quien conoció antes de la boda real, declaró el lunes por la mañana en su programa de ITV que no había creído las palabras de la Duquesa. Aunque la aseveración no sorprendió a nadie, dado a la extensa lista de enfrentamientos que Piers ha tenido con la californiana, lo que no se esperaba es que un día después, el editor renunciaría a su trabajo y que entre las quejas que se levantaron en su contra, se encuentra la de la misma Meghan.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Meghan Markle defiende su derecho a la privacidad: 'Se trata de límites, así como de respeto'

‘No veía una solución’, Meghan revela que quería ponerle fin a su vida

Ha de explicarse que en Gran Bretaña existe Ofcom, un regulador de los medios masivos ante el que se pueden levantar denuncias o quejas por el contenido difundido. De forma muy sencilla, los usuarios pueden mostrar su inconformidad. En el caso de los comentarios de Piers se ha revelado que la organización recibió 41,000 quejas por lo que se transmitió en el programa Good Morning Britain el lunes posterior a la entrevista, por lo que él se encuentra bajo investigación.

Ahora se entiende que Meghan levantó su propia queja sobre lo que se dijo, según medios locales, ante la propia televisora. De acuerdo con PA, la preocupación de la Duquesa no viene de los ataques sobre la veracidad de las denuncias de racismo que hizo durante la entrevista, ni de sus acusaciones de que no recibió apoyo de la institución cuando comenzó a experimentar problemas de salud mental. Se entiende que la queja viene de cómo pueden ser tomados los comentarios de Piers en cuando a la salud mental en general y en aquellos que están enfrentando el mismo tipo de problemas.

Meghan no sería la única con la misma preocupación. Mind, una caridad enfocada en la salud mental escribió en su cuenta de Twitter sobre los comentarios del periodista: “Es vital que la gente que pide apoyo y comparte sus experiencias sobre problemas de salud mental sea tratada con dignidad, respeto y empatía”.

VER GALERÍA

Meghan Markle habla de la difícil relación con su padre y admite que se siente traicionada por él

Mantiene su postura

En Reino Unido, la renuncia de Piers, que abandonó el programa televisivo en vivo ayer en un video que se ha hecho viral, ha movido olas. Pero firme a su punto de vista, no ha cambiado su opinión y mantiene su postura tal como lo ha hecho en los últimos años. Esta mañana, un grupo de periodistas lo esperaba al pie de su hogar en West London, a los que dijo: “Si tengo que caer en mi propia espada por expresar una opinión honesta sobre Meghan Markle y esa diatriba de sentina con la que salió en esa entrevista, que así sea”.

Por su parte, los hijos mayores del conductor han tomado las redes sociales para mostrarle su apoyo. “Team Piers, siempre y para siempre. El regreso será más grande que la caída”, escribió Spencer Morgan. Otras voces como la de Sharon Osborne, se levantaron en su favor: “Piers estoy contigo. Estoy detrás de ti. A la gente se le olvida que a ti te pagan por tu opinión y que solamente estás diciendo tu verdad”.

Tras la abrupta salida de Piers en pleno problema, la televisora que tiene los derechos sobre la entrevista en Gran Bretaña dio a conocer: “Después de conversaciones con ITV, Piers Morgan ha decidido que ahora es el momento de dejar Good Morning Britain. ITV ha aceptado esta decisión y no tiene nada más que agregar”.

VER GALERÍA