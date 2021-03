Meghan Markle defiende su derecho a la privacidad: 'Se trata de límites, así como de respeto'

La vida de una persona pública no es del todo sencilla, algo que tiene muy claro Meghan Markle, quien más allá de abrir su corazón sobre temas de su ámbito personal, está dispuesta a proteger su derecho básico a la privacidad. Así lo reiteró durante la reveladora plática que ella y su esposo, el Príncipe Harry, tuvieron con Oprah Winfrey, un espacio de profundas confidencias en el que la Duquesa de Sussex también habló de su experiencia al haber pertenecido a la Familia Real Británica, así como de los episodios más difíciles a los que se enfrentó durante esa etapa, la cual incrementó de manera inevitable la atención mediática sobre sus personas. Sin embargo, está segura de lo que desea de ahora en adelante, sobre todo para proteger la integridad de sus seres queridos, especialmente de su hijo, el pequeño Archie.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Meghan respondió a la famosa entrevistadora, cuando esta les preguntó si debían esperar a perder su privacidad debido a su estatus real, una circunstancia que ambos han sabido llevar fijando sus límites. “Creo que todos tienen un derecho básico a la privacidad. Básico. No estamos hablando de nada que nadie más no esperaría…”, respondió la exactriz a este cuestionamiento, tomándose el tiempo para ejemplificar sus palabras. “Si estás en el trabajo y tienes una fotografía de tu hijo en el escritorio, y tu compañero te dice: ‘¡Oh, Dios mío, tu hijo es tan lindo! ¡Es fantástico! ¿Puedo ver tu teléfono para ver todas las fotos de tu hijo?’. Tu dirás: ‘No, esta es la foto que me siento cómoda en compartir contigo…”, afirmó.

Al profundizar en sus declaraciones, y para describir la actitud que tienen aquellos que insisten en sobrepasar la privacidad de las personas públicas, Meghan no pudo evitar hacer alusión al incidente en que un paparazzi irrumpió en su casa de California para tomar una foto de Archie, esto a mediados del año pasado. “Y si ellos dicen: ‘No, pero si ya me mostraste esa (fotografía). Así que tienes que mostrarme todo. ¿Sabes qué? Contrataré a alguien para que se siente frente a tu casa o se esconda en los arbustos y tome fotos en tu patio trasero, porque has perdido tu derecho a la privacidad… porque compartiste esa imagen conmigo’…”, agregó.

VER GALERÍA

Por último, Meghan dejó claro que si bien ella y Harry son figuras públicas, han defendido su derecho a mostrar solo lo que a ellos les parezca cómodo, revelando alguna parte de sus vidas privadas en el instante que así lo deseen. “No hay nadie que esté en Instagram o en las redes sociales que diga: ‘Porque compartí esta fotografía, eso te da derecho a tener todo el rollo de mi cámara. Adelante, revísalo’…”, ejemplificó, para luego ser contundente con la explicación que daba. “Así que se trata de límites, así como de respeto…”, afirmó.

Un nuevo rumbo para Meghan y Harry

Luego de la transmisión de la CBS, en la que Harry y Meghan se abrieron ante los televidentes como nunca antes, las reacciones fueron inmediatas, no solo la de los medios de comunicación que dieron seguimiento puntual a las declaraciones del matrimonio, sino también a las de la Reina Isabel II, quien ha emitido un comunicado esta mañana, reiterando su apoyo a los Duques de Sussex. Así, ambos dan pasos firmes en la consolidación de una nueva vida, motivados por sus proyectos y disfrutando al máximo de su familia, según lo han dejado ver en reiteradas ocasiones.

VER GALERÍA