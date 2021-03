La Reina Isabel emite un comunicado sobre la entrevista de Harry y Meghan

Después de la transmisión de la entrevista del Príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey se han dado todo tipo de comentarios, pero el más importante y esperado, ha llegado. La Reina Isabel ha hecho una excepción en el silencio que suele guardar cuando se trata de cuestiones familiares, para hacer referencia a las declaraciones que los Sussex han hecho en esta polémica charla de más de dos horas. Con el mismo cariño con el que los Duques se han referido en todo momento hacia ella, la monarca ha querido hacer alusión a cuestiones que revelaron a través de un comunicado a su nombre emitido por el Palacio de Buckingham.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El Príncipe Harry explicó las consecuencias del Megxit: ‘Jamás imaginé que me quitarían mi seguridad’

El distanciamiento con su padre y su verdadera relación con William, las revelaciones de Harry

“Toda la familia está triste de conocer la extensión completa de qué tan retadores han sido los últimos años para Harry y Meghan. Las situaciones comentadas, particularmente sobre la raza, son preocupantes. Aunque algunos de los recuerdos pueden variar, son tomados muy seriamente y serán tratados por la familia en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán muy queridos miembros de la familia”.

Una vez más, la monarca ha cerrado este mensaje con una muestra de cariño para la pareja y su hijo, tal como ha hecho en los últimos comunicados en los que se refiere a ellos. El más reciente, en el que hizo de conocimiento público que al decidir no volver a sus posiciones oficiales en la Familia Real británica, deberían devolver sus patronatos, así como los nombramientos honorarios militares de Harry. Esto mismo sucedió en el comunicado en el que dio a conocer las conclusiones de la llamada Cumbre Sandringham en la que negociaron su partida hace un año ya.

VER GALERÍA

El comunicado del Palacio hace referencia específicamente a las declaraciones de Meghan que habrían tenido lugar antes del nacimiento de su primogénito. "Había preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura podía ser su piel cuando naciera", expresó Meghan durante la charla. "¿Quién tuvo esa conversación contigo?", preguntó Oprah un tanto sorprendida. "Hubo varias conversaciones", agregó Markle, quien mostraba un semblante un tanto desencajado. "¿Hubo una conversación contigo?", insistió Winfrey, a lo que ella contestó: "Con Harry". La presentadora volvió a preguntar atónita: "Sobre qué tan oscuro sería tu bebé...", a lo que la Duquesa sentenció: "Potencialmente, y lo que significaría y representaría". Al ser cuestionada sobre quién había hecho esos comentarios que impresionaron a la conductora, Meghan respondió que no hablaría al respecto porque: "Sería muy dañino para ellos".

El Príncipe Harry, mucho más reservado sobre el tema, dejó claro que no sería una situación que discutiría. “Nunca voy a compartir esa conversación, pero en ese momento fue incómoda, estaba un poco sorprendido”, dijo frente a las cámaras.

La Reina y el Duque de Edimburgo no estuvieron detrás de los comentarios sobre Archie

La monarca y su marido deslindados de esta situación

Un día después de la transmisión de la entrevista, en el show This Morning, Gayle King -mejor amiga de Oprah- quiso volver a tocar el tema con la presentadora. “Hay un juego de adivinanzas en todo el mundo, ‘¿Quién fue, quién fue, quién fue?’. Pienso que fue muy conmovedor que Harry todavía prefiriera proteger la identidad de quién sea que haya sido”, dijo King a Winfrey, quien respondió: “No compartió la identidad conmigo. Pero quería asegurarse de que supiera, y si tuviera la oportunidad de compartirlo, que no fueron su abuela ni su abuelo quieres tomaron parte en estas conversaciones…No me dijo quienes tomaron parte de esas conversaciones. Como pueden ver, intenté tener la respuesta dentro y fuera de cámara”.

VER GALERÍA