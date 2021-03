La esperada reaparición de Kate tras el huracán Sussex

El sentido del deber de la Familia Real británica nunca ha quedado más probado que en los últimos meses. Tal como ha sucedido desde que comenzó la pandemia, la agenda de los royals no se ha detenido ante la tempestad, ni siquiera la que ha provocado la muy comentada entrevista del Príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey. Si alguien esperaba una respuesta del Palacio de Buckingham, ésta no se ha dado ni se vislumbra en el horizonte, pero el trabajo no se detiene ante estas situaciones. Y después de que Meghan tomara la palabra para hablar de la Duquesa de Cambridge, tanto en el segundo segmento de su entrevista como en un fragmento adicional que se publicó un día después, Kate Middleton ha reaparecido a través de un video en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Dando el protagonismo en un día como éste a una mujer ejemplar, el Palacio de Kensington dedicó su publicación a Jasmine Harrison, de 21 años, que según explicaron, se ha convertido en la mujer más joven en atravesar en solitario el Atlántico en 70 días, 3 horas y 48 minutos. “Este Día Internacional de la mujer celebramos su extraordinario logro y el poder que tiene para motivar e inspirar mujeres alrededor del mundo”, se lee en el mensaje que acompaña el clip de la videollamada que Kate tuvo con ella para conocer más de su hazaña.

Visiblemente sorprendida con su logro, la Duquesa le confesó que no puede imaginarse pasar 70 días en solitario en altamar. Ajena completamente a la situación que se daba alrededor de la Familia Real tras las declaraciones de Meghan y Harry, Kate apareció fiel a su estilo, sonriente y cálida con la joven. Se le vio luciendo una femenina blusa de estampados florales sobre una delicada tela rosa. El modelo Dora de Boden se distingue por el cuello de moño, uno que la Duquesa suele lucir de vez en vez. El diseño de 80 libras esterlinas (alrededor de $2,362 pesos mexicanos) ha volado completamente de los almacenes de la firma, según el mensaje que se puede ver en su sitio web, confirmando una vez más el Kate Effect, pero todavía está disponible en otros colores.

Con la melena en un medio recogido, se pudieron apreciar a la perfección los aretes de Missoma que lució Kate y que se han convertido en todo un tema de conversación en las redes sociales. Aunque se ha visto a la Duquesa llevar antes los pendientes de 85 libras esterlinas (aproximadamente $2,510 pesos mexicanos) y se cree que la videollamada se grabó antes de la transmisión de la entrevista, en esta ocasión se ha hecho mucho énfasis al significado de estos. Pues según explica la marca, los aretes de rodocrosita son: “cristales curativos que irradian amor, compasión y buenas vibras”.

¿Qué dijo Meghan de Kate?

En el segundo bloque de la entrevista, se abordó el tema de la Duquesa de Cambridge en la entrevista con Oprah, específicamente sobre aquel reporte en el que se decía que Meghan había hecho llorar a Kate en una discusión. “La narrativa con Kate, que nunca pasó, fue muy, muy difícil”, comenzó Meghan, que respondió a la pregunta expresa: ¿La hiciste llorar?, “No”. Oprah quiso continuar sobre el tema queriendo saber de dónde había venido la historia, a lo que después de quedarse callada unos minutos dijo: “Lo contrario ocurrió”.

Ante la petición de Oprah de explicar más respondió: “Ella estaba molesta por algo, lo aceptó y me pidió disculpas, me trajo flores”, aunque parece que el problema no pasó a mayores, Meghan dice que el cómo se manejó la situación no fue lo que ella esperaba: “Nunca hubiera querido que a ella le pasara eso”.

Desarrollando más sobre los detalles de la situación dijo: “Unos días antes de la boda ella estaba molesta por algo, el tema era correcto, los vestidos de las niñas de las flores, y me hizo llorar”, Meghan explicó que estaba muy sensible con todos los preparativos y la situación con su papá. “No fue un enfrentamiento, no creo que sea justo para ella entrar en detalles porque se disculpó y yo lo acepté”, lo que la Duquesa de Sussex no consideró justo es que se hiciera público de otra manera. “Todos en la institución sabían que no era cierto”. Queriendo dejar claro que no estaba en contra de Kate dijo: “No estoy compartiendo esa historia sobre Kate para dañarla a ella”, dijo energética, “Ella es una buena persona”, y quiso enfatizar para sus seguidores: “Si me amas no tienes por qué odiarla y si la amas a ella no tienes por qué odiarme”.

En un segmento que no apareció en la entrevista, Meghan dijo: “Si los miembros de su familia dicen: ‘Bueno, esto nos pasó a todos nosotros’ o si pueden comparar que la experiencia por la que pasé era similar con lo que han compartido con nosotros, a Kate la llamaban Waity Katie esperando casarse con William. Mientras que me imagino que fue muy difícil, en verdad, no puedo imaginarme cómo se sintió. Esto no es lo mismo”.

