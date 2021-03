Meghan Markle habla de la difícil relación con su padre y admite que se siente traicionada por él

La llegada de Meghan Markle a la Familia Real Británica ocurrió de manera paralela a un acontecimiento de índole personal que la marcó para siempre, pues por aquellos días cercanos a su boda con el Príncipe Harry, el distanciamiento con su padre, Thomas Markle, se dio de forma inminente. Por primera vez, - en la profunda entrevista que concedió a Oprah Winfrey-, la Duquesa de Sussex ha abierto su corazón sobre este duro episodio, para hablar del contacto que su progenitor mantuvo con la prensa días antes de su enlace, algo que asegura él mismo negó cuando se lo cuestionó. Sin embargo, la exactriz ha sido clara en su postura, pues afirma que tras esta situación se sintió simplemente traicionada.

De manera contundente, Meghan abordó esta situación, valorando el hecho de lo importante que es para ella brindar protección a su familia, en especial a su pequeño hijo. “Miro a Archie, pienso en este niño y genuinamente no puedo imaginarme haciendo algo que intencionalmente cause dolor a mi hijo…”, dijo durante la plática, en la que puso en alto la conducta de su madre, Doria Ragland, quien a diferencia de Thomas, se mantuvo “en silencio y dignidad durante cuatro años”, dijo la Duquesa, quien a través de este encuentro reveló una parte desconocida de su entorno privado, en específico aquellas experiencias de sus días como miembro de la Familia Real.

Recordemos que en 2018, también se supo que Thomas no entregaría a su hija en el altar por problemas de salud, siendo el Príncipe Carlos quien asumió esta posición, llegada la hora de la esperada ceremonia celebrada en la capilla de St George. Fue así como entrados en la conversación, Oprah tomó la palabra para preguntar a Meghan sobre el punto de quiebre entre ella y su papá. “¿Se sintió como una traición cuando te enteraste que tu padre trabajaba con los tabloides?”. De inmediato, la esposa del Príncipe Harry no dudó en responder: “Si vamos a usar la palabra traición, es porque cuando le pregunté, cuando el equipo de comunicación nos dijo que esta historia saldría a la luz, -que por cierto los tabloides aparentemente conocían desde hacía un mes, más o menos, y decidieron aguantar hasta el domingo anterior a nuestra boda porque querían crear drama, que también es un punto clave en todo esto-, ellos no informan las noticias, crean las noticias, llamamos a mi padre y le preguntamos y él dijo ‘no, absolutamente, no’ (he hablado con los tabloides)…”.

Luego de investigar más a fondo a su padre, Meghan le planteó el hecho de poder “matar” la noticia si estaba seguro de decir la verdad, dejándole claro lo importante que eso sería para poder proteger la integridad de sus hijos en un futuro. Sin embargo, Thomas no pudo dar una respuesta afirmativa. “Le dije: ‘Solo necesito que me lo digas, y si me dices la verdad, podemos ayudar'. Y él no pudo hacer eso. Y eso para mí ha resonado mucho, especialmente ahora como madre…”, señaló la Duquesa, que está en espera de su segundo bebé, el cual será una niña.

¿Qué dijo de su media hermana Samantha?

Durante la plática, Meghan también se sinceró sobre su media hermana Samantha, dejando claro el nulo contacto que mantiene con ella, a pesar de que esta escribió un libro autobiográfico en el que se le menciona. “No me siento cómoda hablando de personas que realmente no conozco. Pero crecí como hija única, y todos los que crecieron a mi alrededor lo saben. Así mismo, afirmpo que vio a Samantha hace ya 20 años. “Ella cambió su apellido de nuevo a Markle solo cuando comencé a salir con Harry. Así que creo que eso dice suficiente…”, aseguró.

