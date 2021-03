La Reina y el Duque de Edimburgo no estuvieron detrás de los comentarios sobre Archie Oprah hizo hincapié en que Harry le reveló que la monarca y su marido no participaron en esta conversación

La esperada entrevista de Meghan Markle y el Príncipe Harry con Oprah Winfrey ha sido tan explosiva como se esperaba, tanto que la conductora dejó saber que hoy tendría que difundir aquellos videos que no pudieron incluirse en la transmisión. Entre las declaraciones que han creado olas, además de la dura admisión de la Duquesa sobre su lucha con su salud mental en el momento más complicado de la situación, estuvo la plática que según Meghan se dio sobre el color que tendría su hijo al nacer. Según contó la esposa de Harry, fue el Príncipe quien le informó que se había discutido qué tan oscura sería la piel de Archie antes de que naciera y las implicaciones que esto tendría.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El distanciamiento con su padre y su verdadera relación con William, las revelaciones de Harry

El Príncipe Harry explicó las consecuencias del Megxit: ‘Jamás imaginé que me quitarían mi seguridad’

"Había preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura podía ser su piel cuando naciera", expresó Meghan durante la charla. "¿Quién tuvo esa conversación contigo?", preguntó Oprah un tanto sorprendida. "Hubo varias conversaciones", agregó Markle, quien mostraba un semblante un tanto desencajado. "¿Hubo una conversación contigo?", inisitió Winfrey, a lo que ella contestó: "Con Harry". La presentadora volvió a preguntar atónita: "Sobre qué tan oscuro sería tu bebé...", a lo que la Duquesa sentenció: "Potencialmente, y lo que significaría y representaría". Al ser cuestionada sobre quién había hecho esos comentarios que impresionaron a la conductora, Meghan respondió que no hablaría al respecto porque: "Sería muy dañino para ellos".

Oprah no quiso cerrar el tema y recurrió a Harry para saber cómo se había dado esta plática, a lo que él respondió tajante: “Nunca voy a compartir esa conversación, pero en ese momento fue incómoda, estaba un poco sorprendido”. Ante la insistencia de Winfrey, el Príncipe se mostró inamovible y no quiso hacer ningún tipo de comentario al respecto.

VER GALERÍA

Esta mañana, en This Morning, Gayle King -mejor amiga de Oprah y quien estuvo invitada al baby shower de Meghan- quiso retomar esta situación y cuestionar a Winfrey sobre lo que había pasado. “Hay un juego de adivinanzas en todo el mundo, ‘¿Quién fue, quién fue, quién fue?’. Pienso que fue muy conmovedor que Harry todavía prefiriera proteger la identidad de quién sea que haya sido”, dijo King a Winfrey, quien respondió: “No compartió la identidad conmigo. Pero quería asegurarse de que supiera, y si tuviera la oportunidad de compartirlo, que no fueron su abuela ni su abuelo quieres tomaron parte en estas conversaciones…No me dijo quienes tomaron parte de esas conversaciones. Como pueden ver, intenté tener la respuesta dentro y fuera de cámara”. Y es que además de la charla que tuvieron en una locación no revelada, la presentadora acudió a su casa al siguiente día para poder hacer algunas preguntas de seguimiento que se transmitieron entre los segmentos.

‘Es una niña’, Harry y Meghan revelan qué será su bebé

Las reacciones tras la entrevista

Oprah reveló que mientras se transmitía la entrevista, Meghan le escribió para preguntarle cómo iban las cosas: “Me llegó un mensaje de texto de Meghan ayer diciendo, ‘¿Cómo va?’, porque estaba durmiendo a Archie, esperando a que se transmitiera en la Costa Oeste, y no tenía idea de lo que estaba pasando en la Costa Este. Y le dije, ‘Por lo que puedo decir, va bien’. Probablemente tenga una conversación con ellos hoy más tarde”.

La famosa presentadora, confesó que se sintió sorprendida por la declaración de Harry en la que dijo que se sentía atrapado en la Familia Real. “Me sorprendió que Harry dijera que estaba atrapado, le dije ‘¿Cómo estás atrapado si estás en un palacio?’ y me respondió”. La cita original de la conversación a la que hace referencia es cuando Harry le dijo: “Estaba atrapado pero no sabía que estaba atrapado”. Ante una enfática Oprah, quien le pedía que explicara cómo un príncipe podía estar atrapado, respondió: “Atrapado en el sistema, como el resto de mi familia. Mi padre y mi hermano están atrapados. No pueden irse y siento compasión por eso”.

VER GALERÍA