La verdadera boda de Harry y Meghan se habría llevado a cabo tres días antes de la que vimos

Luego de semanas de expectación, y de que se dieran a conocer adelantos breves pero reveladores, se emitió la esperada entrevista que Meghan Markle y el Príncipe Harry concedieron a Oprah Winfrey. Tal como muchos anticipaban, el tema de la realeza fue uno de los ejes centrales en esta charla, sin embargo, nadie tenía idea de la gran revelación que haría la Duquesa de Sussex con relación a uno de los momentos más emblemáticos en su vida con el nieto de la Reina Isabel: su boda. Esta inolvidable celebración tuvo lugar en la Capilla de San Jorge (del Castillo de Windsor) el 19 de mayo de 2018 ante los ojos del mundo entero, pues el enlace matrimonial fue televisado, sin embargo, la estadounidense reveló que la unión realmente se realizó tres días antes, en una ceremonia privada en la que sólo estuvieron presentes ellos y el arzobispo de Canterbury.

Bastaron unos cuantos minutos de la entrevista para que Meghan hiciera importantes declaraciones. Y es que cuando Oprah le preguntó qué le emocionaba de su nueva vida, nadie se hubiera imaginado la revelación que sería parte de su respuesta. "Solo poder vivir de manera auténtica, es tan básico, pero realmente satisfactorio”, comentó la Duquesa antes de lanzar lo que sido considerado como una bomba. “Estaba pensando en eso, ya sabes, nuestra boda, tres días antes de nuestra boda, nos casamos. Nadie lo sabe”, contó, apuntando así a que su enlace habría ocurrido entonces el 16 de mayo. “Llamamos al Arzobispo y le dijimos: ‘Mira, esto, este espectáculo es para el mundo, pero queremos nuestra unión para nosotros’”, recordó.

Meghan, quien ahora vive con Harry y su hijo Archie en Montecito, California, reveló además en dónde tuvo lugar dicho enlace privado y contó que incluso conservan un invaluable recuerdo material. “Entonces, los votos que hemos enmarcado en nuestra habitación son solo nosotros dos en nuestro patio trasero con el Arzobispo de Canterbury…”, comentó la Duquesa antes de que Harry hiciera una intervención para reafirmar sus palabras: “Sólo nosotros tres”. Aunque no precisaron el nombre del lugar donde se habrían dado el ‘sí, quiero’, es sabido que en esas épocas los dos vivían en una casa ubicada en los terrenos del Palacio de Kensington, Nottingham Cottage, que es donde se comprometieron.

Como muchos recordarán, la boda celebrada el 19 de mayo fue todo un desfile de celebridades, entre las cuales estuvo incluso la anfitriona de la entrevista. “Recuerdo estar sentada en la capilla, gracias por invitarme por cierto. Recuerdo esta sensación de magia que nunca había experimentado. Parecía que estabas flotando por el pasillo “, comentó Oprah sobre su asistencia a aquel inolvidable evento, en el que además estuvieron figuras como George y Amal Clooney, Serena Williams y los Beckham. Meghan respondió: “Pensé mucho en esto porque era como tener una experiencia fuera del cuerpo en la que estaba muy presente. Y esa es la única forma en que puedo describirlo porque la noche anterior dormí toda la noche, lo que en sí mismo es un milagro”, expresó. “Y luego me desperté y comencé a escuchar esa canción Going To The Chapel, y traté de hacerlo divertido y ligero y recordarnos a nosotros mismos que este era nuestro día…”, dijo, antes de reafirmar su postura: “Pero creo que ambos éramos realmente conscientes, incluso de antemano, de que este no fue nuestro día, este fue el día que estaba planeado para el mundo”, señaló.

Lo sucedido con Kate en medio de los preparativos de la boda

Meghan también se refirió a uno de los detalles más comentados de la planificación de su boda: el supuesto momento en que habría tenido una diferencia con su cuñada Kate, esposa del Príncipe William. “¿Hubo alguna situación en la que ella podría haber llorado?”, preguntó la anfitriona en la entrevista. “No, no. Ocurrió lo contrario y no digo eso para desprestigiar a nadie, porque fue una semana muy dura la de la boda. Y ella estaba molesta por algo, pero se disculpó”, comentó la Duquesa de Sussex. “Y me trajo flores y una nota pidiendo disculpas. Y ella hizo lo que haría yo si supiera que lastimé a alguien, ¿no? Simplemente asumir la responsabilidad por ello”, agregó, haciendo énfasis en que para nada se trató de una pelea. “No fue una confrontación… No creo que sea justo entrar en detalles de eso, porque se disculpó”, aseguró, confesando además qué fue lo que realmente lamentó de esa situación. “Lo que fue difícil de superar fue que me culparan de algo que no solo no hice, sino que me sucedió”, admitió.

