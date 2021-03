El Príncipe Harry explicó las consecuencias del Megxit: ‘Jamás imaginé que me quitarían mi seguridad’

La transmisión de la conversación del Príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah llegó con más revelaciones de las que cualquiera podría haber imaginado. La más dura y personal de ellas fue la hecha por la Duquesa, al hablar sobre su salud mental durante los momentos más difíciles de críticas, lo que hizo que al final del día se tomara la decisión de que partirían con su hijo de sus posiciones oficiales. No podían faltar las preguntas sobre su relación actual con la Familia Real, pero había un tema del que todo mundo quería saber su postura, el cómo se dio su partida de sus posiciones oficiales. El llamado Megxit fue parte de la conversación y si durante la charla que se transmitió el domingo por la noche, Harry ya adelantaba algunos detalles, ha sido en el material no publicado que Oprah dio a conocer la mañana siguiente, que se pudo saber más cómo se dieron esos últimos momentos.

Después de que Meghan confesó a Harry los problemas de salud mental que enfrentaba durante su primer embarazo, el Príncipe intentó encontrarle ayuda dentro de la institución. Fue precisamente el no encontrar el apoyo que buscaba, la gota que derramó el vaso y lo que desencadenó su salida: “Fui a todos los lugares a los que pensé que tenía que ir", el Príncipe confiesa que comenzó a ver similitudes con lo que vivió su mamá: "Ese fue el detonante para mí…’Esto no va a acabar bien’”. Esto se sumó a las pláticas en las que se determinaba que al no tener una posición oficial, Archie no tendría asignado un equipo de seguridad y según explicó Meghan, ella tampoco después de anunciar su retiro. Según la pareja, se habló de distintos escenarios en los que pudieran cumplir con su idea de partir de Reino Unido, pero seguir trabajando, por ejemplo, desde algún país del Commonwealth, proponiendo lugares como Canadá y Nueva Zelanda.

El Príncipe fue enfático en decir que nunca tomó desprevenida a la Reina con su anuncio: "Nunca sorprendería a la Reina, tengo demasiado respeto por ella”, al preguntarle de dónde creía que había venido esa historia, respondió: “Creo que vino de la institución”. Fue así que Harry explicó que tuvo 3 llamadas con la Reina y 2 con su padre -antes de que dejara de contestarle el teléfono-, hablando sobre los detalles de su partida, con Carlos pidiéndole que pusiera por escrito cuáles eran sus propuestas.

En una de las declaraciones publicadas esta mañana en This Morning, Harry explica que de vuelta de Canadá, él y Meghan estaban invitados a reunirse con la monarca después de darse a conocer su anuncio: “Mi abuela había dicho ‘en el momento en el que aterrices, ven a Sandringham, nos encantaría platicar, ven al té, ¿por qué no se quedan a cenar? Va a ser un camino largo y van a estar exhaustos”. Pero en cuestión de minutos el escenario cambió cuando su secretario particular le dio un mensaje del secretario de la Reina: “Básicamente diciendo ‘por favor, avísale al Duque y a la Duquesa de Sussex que él no puede venir a Norfolk. La Reina está ocupada y va a estar ocupada toda la semana’”. Harry llamó a su abuela llegando a su casa en Frogmore Cottage, pero ella le dijo que había algo en su agenda de lo que no sabía y que iba a estar ocupada toda la semana.

En el clip que se presentó esta mañana en This Morning, se escucha a Harry decir: “Cuando eres la cabeza de ‘la firma’ hay gente a tu alrededor que te da consejos. Y lo que también me entristeció mucho es que algunos de esos consejos han sido muy malos”. Al cuestionarle si fue ella quién estuvo detrás de la partida, Meghan respondió sarcástica a Oprah, para después decir: “Dejé mi carrera, mi vida, porque lo amaba. Nuestro plan era hacer esto para siempre”.

Ser independientes financieramente pero sin seguridad

“Cuando estábamos en Canadá, en la casa de alguien más, me dijeron, sin previo aviso, que la seguridad iba a ser retirada”, dijo Harry a Oprah, explicando que gracias a los tabloides, todo mundo sabía exactamente en dónde se encontraban, “Jamás imaginé que me quitarían mi seguridad, nací en esa posición, heredé el riesgo”, decía Harry, quien llegó al momento de tomar una decisión: “De repente me di cuenta: ‘Espera, van a cerrar las fronteras, nos van a quitar la seguridad, quién sabe cuánto va a durar la cuarentena, el mundo sabe en dónde estamos, no es seguro…probablemente debemos salir de aquí”.

Ante la decisión de partir, Harry explicó que su única preocupación era poder pagar la seguridad para su familia y de ahí vino la idea de firmar los contratos con empresas como Netflix y Spotify, algo que no habrían planeado antes pues dio a conocer que su familia dejó de apoyarlos económicamente. De hecho, el Príncipe confesó que vivían de lo que le había dejado su madre como herencia, llamando lo que sucedió como: “Algo que ella preveía”.

