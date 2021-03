'No querían que fuera príncipe', Meghan sobre Archie y los retos que enfrentaron La actriz reveló que durante su embarazo, Harry tuvo algunas conversaciones en torno al título, seguridad y hasta el color de piel de su hijo

Aunque la misma Meghan Markle ha admitido que su llegada a la Familia Real Británica se dio un tanto fácil y que ella entró sintiéndose ingenua y desconociendo por completo lo que significaba ser un miembro de la realeza, con el tiempo las cosas comenzaron a ponerse un tanto complicadas para la Duquesa de Sussex, sobre todo cuando se supo que se encontraba embarazada de su primer hijo. Y es que según ha revelado en la entrevista que sostuvo con Oprah Winfrey recientemente, los problemas con el Palacio de Buckingham comenzaron a girar en torno al título, seguridad y hasta el color de piel de su hijo, pues recordemos que Meghan es afrodescendiente -de madre afroamericana y de padre blanco-.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Meghan reveló a Oprah que durante su embarazo notó que se comenzaron a hacer algunas distinciones en cuanto a las tradiciones reales, pues le negaron al pequeño el título de príncipe, así como la seguridad personal para ella y su primogénito. "Dijeron que él no iba a recibir seguridad, fue realmente difícil. Y así lo mantuvieron durante todo el embarazo y dije 'espera un segundo, '¿cómo funciona?' Si el título va a ser lo que afecta su protección no vamos a vivir con esta maquinaria monstruosa a nuestro alrededor, nuestro hijo necesita estar a salvo”, expresó Meghan visiblemente consternada, después de lanzar un profundo suspiro. “Cuando eres nieto de un monarca, cuando Carlos se convierta en rey, automáticamente Archie y nuestro próximo hijo serían príncipe o princesa ... no tienen derecho a quitárselo. Mientras estaba embarazada, dijeron que querían cambiar esto", señaló.

La actriz reveló que durante su embarazo a Harry se le habló sobre el color de la piel de su primogénito. "Había preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura podía ser su piel cuando naciera", expresó Meghan durante la charla. "¿Quién tuvo esa conversación contigo?", preguntó Oprah un tanto sorprendida. "Hubo varias conversaciones", agregó Markle, quien mostraba un semblante un tanto desencajado. "¿Hubo una conversación contigo?", inisitió Winfrey, a lo que ella contestó: "Con Harry". La presentadora volvió a preguntar atónita: "Sobre qué tan oscuro sería tu bebé...", a lo que la Duquesa sentenció: "Potencialmente, y lo que significaría y representaría". Cuando se le cuestionó sobre quién o quiénes habían sostenido esas conversaciones con su esposo ella se negó a revelar la identidad. "Sería muy dañino para ellos", puntualizó.

VER GALERÍA

La posición de Harry ante este tema

Por supuesto, Oprah no dudó en cuestionar a Harry al respecto y tener una idea más clara de lo que fueron estas conversaciones a las que Meghan ha hecho referencia. “¿Cuál fue esa conversación?”, cuestionó Winfrey al hijo menor de Diana de Gales, a lo que el Príncipe respondió: “Nunca voy a compartir esa conversación, pero en ese momento fue incómoda”. La presentadora nuevamente insistió y pidió a Harry compartir un poco más al respecto, a lo que el nieto de Isabel II se negó nuevamente al insistir en que era algo incómodo de hablar y compartiendo la misma visión de su mujer de guardarse el nombre de los involucrados.

VER GALERÍA