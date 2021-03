El distanciamiento con su padre y su verdadera relación con William, las revelaciones de Harry

Completamente respetuoso de la figura de la Reina Isabel, a quien se refirió como su ‘Comandante en Jefe’, el Príncipe Harry tuvo sus propias revelaciones durante la entrevista que él y Meghan protagonizaron con Oprah Winfrey. El Príncipe se incorporó a la charla después de que la Duquesa de Sussex diera su más fuerte confesión, al hablar del momento en el que ya no quería seguir adelante ante la situación que estaban viviendo. Tal como su esposa lo había hecho en el primer segmento de la entrevista, Harry no tuvo más que palabras positivas para la Reina Isabel, pero habló también de la relación con el resto de la familia, especialmente, con el Príncipe Carlos y el Príncipe William. Aunque mucho se ha hablado de la ruptura que hubo con su hermano, aparentemente, el verdadero distanciamiento se dio con su padre.

Al ser cuestionado sobre cómo recibió su familia a Meghan, Harry fue espontáneo: “Mucho mejor de lo que esperaba. Mi abuela fue increíble, y mi padre, mi hermano y Kate, todos”. Pero según su perspectiva, las cosas cambiaron cuando vieron lo fácil que Meghan se adaptó durante el viaje que realizaron a Australia y cómo eso trajo recuerdos del pasado. Oprah, quiso profundizar preguntando si se refería a su madre y cómo se llegó a decir que había eclipsado a su padre en ese viaje. ¿Hubo celos?, preguntó Oprah, a lo que Harry respondió: “Solo desearía que todos aprendiéramos del pasado. Pero ver lo fácil que fue para Meghan entrar a la familia…”.

Las cosas comenzaron a tomar otro tono, cuando Oprah le preguntó a Harry si sin Meghan hubiera dejado a la familia, a lo que respondió que no: “Estaba atrapado pero no sabía que estaba atrapado”. Ante una enfática Oprah, quien le pedía que explicara cómo un príncipe podía estar atrapado, explicó: “Atrapado en el sistema, como el resto de mi familia. Mi padre y mi hermano están atrapados. No pueden irse y siento compasión por eso”.

Esa no sería la única clave de la fractura con su padre, pues al hablar sobre cómo se tomó la decisión de su partida, dijo que habló 3 veces con la monarca y 2 con su padre, antes de que dejara de contestarle el teléfono. ¿La razón? Harry cree que porque decidió tomar las cosas en sus propias manos y luchar por su familia. Con la experiencia que Oprah tiene, el comentario no quedaría en el aire, así que le preguntó cómo se encontraba su relación en este momento. Después de admitir que ya volvió a recibir sus llamadas, continuó: “Hay mucho qué trabajar. Me siento muy decepcionado. Porque él ha pasado por algo de esto. Él sabe el dolor que hemos pasado. Este es su nieto…Pero siempre lo voy a amar, aunque mucho ha pasado. Y va a seguir siendo una de mis prioridades el solucionar esa relación”. De la mano con esto, Harry dijo: “He tratado de educarlos en el proceso en el que yo he sido educado”.

Sobre William, fue necesario preguntarle dos veces cómo era su relación y sus respuestas se dieron en otro tono que cuando habló de su padre: “Amo a mi hermano. Hemos pasado por un infierno juntos”, fue lo primero que quiso responder, pero cuando Oprah no se quedó con esa respuesta y quiso saber cómo se encuentra la situación en este momento, dijo: ““La relación ahorita es espacio, pero el tiempo lo cura todo”.

El Príncipe dejó claro que le dolió que nadie dentro de la familia levantara la voz sobre las mentiras que se decían sobre ellos en los tabloides, pero explicó que sabe que esto se debe a cómo funcionan las cosas alrededor de ellos: “Están controlados por el medio”, fueron las duras palabras que seguramente darán mucho de qué hablar.

Con la Reina, todo se encuentra bien

Tanto Harry como Meghan hicieron mucho hincapié en dejar claro que su relación con la monarca siempre ha sido maravillosa. Cuando Oprah le preguntó a Harry directamente si había tomado desprevenida a la Reina con su decisión de dejar sus posiciones en la familia, Harry fue claro: “Nunca sorprendería a la Reina, tengo demasiado respeto por ella”. El Príncipe confesó que ha hablado más con su abuela en el último año que lo que había hecho a lo largo de su vida. Aunque no lo hablaron durante la entrevista, en un segmento que grabaron un día después desde la casa de los Sussex, Meghan dijo que al enterarse de que el Duque de Edimburgo se encontraba hospitalizado, lo primero que hizo fue llamarle a la Reina.

