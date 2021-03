‘No veía una solución’, Meghan revela que quería ponerle fin a su vida

Tal como se anticipaba, la conversación de Meghan Markle con Oprah Winfrey ha sido una que ha dejado a la luz muchas revelaciones. Si se pensaba que se hablaría mucho de la relación de la Duquesa con su nueva familia, eso sería solamente el inicio de la conversación, pues Meghan quería hablar de cómo vivió ella los últimos cuatro años y la factura que cobraron en su salud mental. Al parecer, los problemas y los tratos que ella veía reflejados públicamente no fueron nada sencillos para ella. Por lo que comenta que a pesar de haber pedido ayuda constantemente, llegó al punto en el que ya no veía una solución, y que lo único que pensaba en ese momento era que ya no quería vivir.

Tal como se veía en los adelantos, Oprah le preguntó sobre una expresión que ella estaba diciendo: ¿Fuiste callada o silenciada? “Lo último”. A esto, la conductora le preguntó cómo se le dijo que tenía que lidiar con los tabloides, a lo que la Duquesa explicó: “Siempre decir no comentarios”, regla que se extendía a sus amigos, mamá y papá. “Hice todo lo que me pidieron. Porque fue bajo la perspectiva de ‘te protegeremos’”, dice sobre el equipo del Palacio. Incluso cuando sus amigos le decían que todo iba mal, ella pensaba que se le estaba protegiendo, pero las cosas cambiarían rápidamente, “Protegían a otros miembros de la familia, pero no decían la verdad para protegernos a mi marido y a mí”. Ante esto, Meghan quiso hacer una aclaración específica: “Es un negocio familiar, está la familia y la gente que maneja a la familia”.

“No veía una solución”, dice Meghan de cómo empezaron a empeorar las cosas y cómo pasaba la noche pensando en lo que estaba sucediendo, “Todo pasaba porque estaba respirando”. Cuando los pensamientos comenzaron a llegar a ella: “Me daba mucha pena admitirlo, me daba mucha pena admitirlo a Harry…pero sabía que tenía que decírselo o no estaría viva más”. La Duquesa dijo francamente: “Sabía que si no lo decía, lo iba a hacer. Simplemente ya no quería vivir. Y había un muy verdadero y real y latente pensamiento. Fui con la institución…necesitaba ir a algún lugar y me dijeron que no podía”, ante esto fue con el equipo de recursos humanos y le respondieron: “No hay nada que podamos hacer porque no eres una persona pagada por la institución”.

Oprah sin, rodeos, la cuestionó: ¿Tenías pensamientos suicidas? “Sí, muy claramente y daba mucho miedo”. Ante esta situación, se acercó a una de las mejores amigas de la Princesa Diana por ayuda: “¿Quién más podría entender cómo es desde adentro?”. Al ver la difícil la situación que vivía, Oprah preguntó si había manera de que fuera a un hospital para recibir la atención que necesitaba en ese momento: “Era lo que pedía pero no podías hacer eso”. Según explica, no había independencia, pues desde que viajó a Reino Unido entregó su pasaporte, identificación, licencia de conducir.

Llegó el día en el que tuvo que hablar de esto con Harry, y lo hizo justamente el día en el que tenían que asistir a un evento en el Royal Albert Hall. Ese día le dijo que ya no quería vivir: “Pero teníamos que ir a ese evento”. Aunque no parecía buena idea que Meghan asistiera, él no la quiso dejar sola, por preocupación de lo que podría hacer, por lo que explica que en todas las imágenes, lo único que ella puede ver es como se apretaban la mano ante lo que estaban viviendo. “Todas las veces que apagaban las luces, yo estaba llorando”, confiesa Meghan del momento que cambió todo.

Qué dijo Harry sobre esto

Cuando Harry se incorporó a la conversación, Oprah lo cuestionó sobre este episodio. “Fui a todos los lugares a los que pensé que tenía que ir”, dijo sobre cómo intentó ayudar a Meghan, pero no encontró lo que estaba buscando. “Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera…y lo que veía era la historia repitiéndose…y más peligrosamente, porque agregas la raza, agregas las redes sociales”, explicó Harry, quien dice que constantemente recibía la explicación de que así eran las cosas y que todos los otros miembros de la familia habían pasado por eso. El Príncipe admite que sintió mucha pena el admitir a su familia que Meghan necesitaba ayuda y que tomó la decisión de irse por su familia, no solo por Meghan, sino también por Archie.

