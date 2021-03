Meghan revela qué pasó en su discusión con Kate y cómo fue injustamente retratado

Ha comenzado la transmisión de la entrevista entre Meghan Markle y Oprah Winfrey, en la que más tarde se unirá el Príncipe Harry. Mientras tal como se sabía, la conversación comenzó con la conductora apuntando a que no había ningún tema restringido, no se esperaba que de forma directa se comenzara con la plática sobre la Familia Real. El primer bloque, la Duquesa de Sussex dijo que no sabía nada de la Familia Real y que nunca siquiera quiso googlear a Harry, por lo que al conocer a la Reina no tenía grandes nervios o expectativas, por supuesto, esto cambiaría cuando lo primero que el Príncipe le preguntó si sabía cómo hacer una reverencia. Esto ha hecho que no sea de extrañarse que inmediatamente después, Oprah le preguntara sobre lo que se reportó sobre su relación con la Duquesa de Sussex, Kate Middleton.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las contundentes palabras de Meghan Markle sobre la Casa Real británica

Buckingham investigará las denuncias contra Meghan Markle por 'bullying'

VER GALERÍA

En específico, la conductora le preguntó sobre aquel titular en el que se apuntaba a que había hecho llorar a Kate por una discusión previo a la boda real del 2018 con motivo de los vestidos de las niñas de las flores. “La narrativa con Kate, que nunca pasó, fue muy, muy difícil”, comenzó Meghan, que respondió a la pregunta expresa: ¿La hiciste llorar?, “No”. Oprah quiso continuar sobre el tema queriendo saber de dónde había venido la historia, a lo que después de quedarse callada unos minutos dijo: “Lo contrario ocurrió”.

Ante la petición de Oprah de explicar más respondió: “Ella estaba molesta por algo, lo aceptó y me pidió disculpas, me trajo flores”, aunque parece que el problema no pasó a mayores, Meghan dice que el cómo se manejó la situación no fue lo que ella esperaba: “Nunca hubiera querido que a ella le pasara eso”.

VER GALERÍA

Desarrollando más sobre los detalles de la situación dijo: “Unos días antes de la boda ella estaba molesta por algo, el tema era correcto, los vestidos de las niñas de las flores, y me hizo llorar”, Meghan explicó que estaba muy sensible con todos los preparativos y la situación con su papá. “No fue un enfrentamiento, no creo que sea justo para ella entrar en detalles porque se disculpó y yo lo acepté”, lo que la Duquesa de Sussex no consideró justo es que se hiciera público de otra manera. “Todos en la institución sabían que no era cierto”. Queriendo dejar claro que no estaba en contra de Kate dijo: “No estoy compartiendo esa historia sobre Kate para dañarla a ella”, dijo energética, “Ella es una buena persona”, y quiso enfatizar para sus seguidores: “Si me amas no tienes por qué odiarla y si la amas a ella no tienes por qué odiarme”.

Meghan Markle responde a las acusaciones de 'bullying' del personal del Palacio de Kensington

Una narrativa enfrentándolas

¿Había estándares distintos para Meghan y Kate?, preguntó Oprah sobre las historias contrapuestas que se publicaron en los tabloides a lo largo de los últimos años: “No sé por qué. Puedo ver ahora los papeles que se jugaron ahí y había una narrativa de un héroe y un villano”.

Momentos después de haber hablado de distintos temas, Oprah regresó al tema de Kate, enfatizando que se veían muy contentas en sus apariciones en Wimbledon. Por lo que la conductora le preguntó: ¿Te sentiste acogida por todos?: “Pienso que todos me dieron a la bienvenida”. Eso sí, quiso enfatizar que no todo lo que se aparenta es realidad: “Mi experiencia de los últimos cuatro años no es nada como lo que se veía”. No quiso hablar más de Kate cuando se habló de Wimbledon.

VER GALERÍA