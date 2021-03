Meghan revela cómo conoció a la Reina Isabel II

Ya lo adelantaba la CBS hace unas semanas en un comunicado, la entrevista que concedieron Meghan Markle y el Príncipe Harry a Oprah Winfrey ha sido por demás reveladora. Y es que se ha emitido unas semanas después de que los Duques de Sussex confirmaran su salida definitiva de la Familia Real Británica y en medio de los señalamientos de los que ha sido blanco Meghan en los últimos días. De hecho, ha sido ella la primera en pronunciarse en esta entrevista, compartiendo algunos detalles de uno de los momentos más cruciales al momento de su llegada a la Familia Real Británica: el momento en el que conoció a la Reina Isabel.

“No hubo mucha formalidad la primera vez que conocí a Su Majestad. Íbamos a comer en Royal Lodge, donde viven Andrés y Fergie…y resultó que la Reina acababa de terminar su misa”, no había planes de que se encontraran con la monarca cuando el Príncipe le dijo que su abuela quería conocerla, algo que la emocionó pensando que amaba a los abuelitos, cuando Harry le preguntó: “¿Sabes hacer una reverencia?”, Meghan dice que pensó que esas cosas eran solo para momentos públicos y que hasta este momento entendería que las cosas serían diferentes. Al notar cómo sería la situación, dio gracias a Dios no haber investigado porque se hubiera puesto muy nerviosa.

Meghan ahondó más en el tema y recordó lo imponente que fue ese momento, sobre todo porque era consciente de que estar frente a un personaje como lo es la Reina, era algo completamente diferente, a pesar de estar acostumbrada a convivir con celebridades. "Fue entonces cuando me dicuenta. Simplemente practicamos (la reverencia) y luego entramos. La conocí y al parecer hice una reverencia muy profunda, no lo recuerdo. Luego nos sentamos y charlamos, fue encantador. Crecí en Los Ángeles, veo celebridades todo el tiempo. No es lo mismo. Este es un juego de pelota completamente diferente”. La Duquesa de Sussex reveló algunos detalles de su relación con la Reina, e incluso habló de cómo era tratar con ella durante el tiempo que fue parte de la Familia Real. “La Reina siempre ha sido maravillosa conmigo”, expresó Meghan en la charla. "Me regaló unos hermosos aretes de perlas y un collar a juego", agregó.

Por otro lado, Meghan Markle también se refirió al momento en el que conoció al Príncipe Harry, asegurando que si bien, conocía quién era él, antes de comenzar su relación ni al inciarle, no buscó en Google datos sobre su vida o noticias que hablaran de él. Además, la Duquesa también expresó que no siguió la polémica que ha envuelto hasta la fecha a los padres de su esposo, el Príncipe Carlos y la Princesa Diana, asegurando que decidió entrar a la Familia Real con una idea muy diferente y con una actitud repleta de ingenuidad.

Meghan se dice 'liberada'

Durante uno de los avances que se presentaron a lo largo de última semana sobre esta entrevista, Meghan Markle fue clara y expresó el por qué decidió romper el silencio en este momento y no cuando formaba parte de la primera línea de los miembros de la Familia Real, luego de que Oprah recordara la ocasión en la que le solicitó tener una charla parecida a la que tuvieron en esta entrevista, justo unos días antes de su boda con Harry, algo que por supuesto no era posible para ella en esos momentos. “Bueno, me acuerdo de esa conversación. Ni siquiera tenía permitido tener esa conversación contigo personalmente. Tenía que haber gente de la compañía sentada ahí”, comienza Meghan, y de inmediato Oprah inteviene: “Había otra gente en la habitación cuando estaba teniendo esta conversación. Me rechazaste amablemente y me dijiste: ‘Quizá haya otra oportunidad cuando el momento sea correcto’. ¿Qué hace correcto este momento?”.

Luego de un silencio, la Duquesa respondió: “Bueno, tantas cosas. Que estamos del otro lado de muchas experiencias de vida que ha pasado. Y también que tenemos la habilidad de tomar nuestras propias decisiones de una manera en la que no podría haberte dicho que sí en ese momento. Esa no fue mi decisión. Así que, como una adulta que vivió una vida muy independiente después entrar a esta institución que es diferente a lo que pienso la gente imagina que es, es muy liberador el tener el derecho y privilegio, en algunas maneras, de decir sí. O sea, estoy lista para hablar. Y decirlo por ti misma”.