Fieles al servicio, William y Kate han tenido su videollamada más dura

Mientras se viven momentos turbulentos en el Palacio de Buckingham, ante la preocupación por el estado de salud del Duque de Edimburgo que ha sido trasladado de vuelta al Hospital King Edward VII tras su cirugía; y con la expectativa que hay alrededor de la entrevista de Meghan Markle con Oprah, los Duques de Cambridge han continuado con su agenda y cumplir con la labor que han modificado en los últimos meses ante la pandemia. Esta semana, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge -Kate Middleton- han tenido la que sin duda ha sido una de las videollamadas más duras que han tenido que enfrentar en esta pandemia. La pareja se comunicó con la familia de un joven de apenas 12 años que había tomado la determinación de quitarse la vida y después de un mensaje a la línea de apoyo que establecieron los Cambridge a través de su fundación, se arrepintió, teniendo una segunda oportunidad.

“No tenemos duda de que lo que pasó entre nuestro hijo y Shout cuando estaba parado en el puente fue suficiente para salvarle la vida”, han dicho los conmovidos padres del joven en el perfil de Instagram del Palacio de Kensington. “El Duque y la Duquesa hablaron con una familia a la que le cambió la vida con un mensaje de texto de Shout 85258, la línea de servicio de apoyo en la salud mental”, se lee junto al video en el que se buscó resguardar la identidad del muchacho al ponerle un nombre ficticio, “Durante su conversación, el Duque y la Duquesa escucharon más sobre las circunstancias que llevaron a Jack*, su hijo de 12 años, a contactar a Shout y el impacto vital que su conversación por mensajes tuvo”.

Según se explica en la página de la aplicación, Jack había comenzado a experimentar una fuerte ansiedad durante la pandemia, que escaló cuando regresó a las clases presenciales sin que sus padres se dieran cuenta. Cuando las cosas se volvieron muy difíciles para él, decidió quitarse la vida, pero parado en el puente en el que lo haría, decidió mandar un mensaje de texto a Shout -que traducido al español es Grito-. Fue así, que a través de una conversación, se le convenció de llamar a la policía y echar para atrás sus planes. Los padres de Jack no supieron lo que había crecido la situación sino hasta que fueron contactados por la policía para decirles que su hijo estaba bien. El muchacho reveló a William que el tener la conversación por mensaje hizo todo más sencillo para él.

La videollamada con la familia se ha mantenido en privado, pero en los bloques que se han dado a conocer, se escucha a una consternada Kate diciendo: “No me puedo imaginar, siendo padres, no me puedo imaginar cómo fue para ustedes y es la peor pesadilla de cualquier papá, recibir la llamada que ustedes recibieron esa noche”.

A diferencia de las videollamadas que los Duques han tenido a lo largo de esta cuarentena, ésta se trataba de una especialmente difícil, por lo que Kate eligió sobrias piezas de su guardarropa. Se le vio con su blusa de polka dots de Equipment, que tiene un precio de 280 dólares ($5,971 pesos mexicanos), que combinó con sus pantalones de vestir negros de Jigsaw. Como único complemento, se le vio llevando sus aretes de aro de Accesorize que tuvieron un precio de 5 libras esterlinas (alrededor de $147 pesos mexicanos).

