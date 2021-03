Se da un revés en la investigación de la entrevista de la Princesa Diana La policía británica ha informado que no abrirá una investigación criminal sobre el caso

En medio de los polémicos titulares que la Familia Real británica ha protagonizado esta semana, ante la anticipada transmisión de la entrevista de Meghan Markle con Oprah Winfrey y el estado de salud del Príncipe Felipe, ha quedado en un segundo plano la investigación detrás de la entrevista de la Princesa Diana. Exactamente 25 años después de que tuviera lugar, la comentada aparición de Diana de Gales en Panorama de la BBC fue puesta bajo la lupa ante las declaraciones de su hermano, el Conde Spencer, de que la entrevista no fue conseguida por los medios correctos. Ante esta situación, fue reuniendo datos que sustentaran su teoría, y al darlos a conocer, no solamente se comenzó una investigación alrededor de ella, sino que el Príncipe William tomó la palabra y afirmó que se trataba de un paso en la dirección correcta. Ahora, esta investigación se ha enfrentado un revés cuando del aspecto criminal se trata.

La Policía Metropolitana dio a conocer que no emprenderá una investigación criminal en contra del periodista Martin Bashir, quien realizó la entrevista y al que se ha acusado de haber llevado a cabo prácticas inapropiadas para conseguirla. Ha sido el Comandante Alex Murray quien dio a conocer: “En meses recientes, la Policía Metropolitana ha recibido correspondencia alegando actividad ilegal en conexión de la transmisión de un documental en 1995. Esto fue cuidadosamente analizado por detectives especializados. Recibieron consejos legales de los abogados de la Policía Metropolitana, consejeros independientes y del Crown Prosecution Service. Siguiendo este análisis detallado y en vista de los consejos que hemos recibido, hemos determinado que no es apropiado comenzar una investigación criminal sobre estas acusaciones. No se tomarán más acciones. En esta materia, así como en otras, si saliera a la luz nueva evidencia significativa, la analizaríamos”.

Mientras esta posibilidad ha quedado completamente descartada, Lord Dyson -el juez más condecorado de Gran Bretaña- se encuentra llevando a cabo una investigación independiente sobre las circunstancias en torno a esta entrevista. Es precisamente, sobre esta entrevista que el Príncipe William se pronunció hace algunos meses: “La investigación independiente es un paso en la dirección correcta. Debería ayudar a establecer la verdad detrás de las acciones que llevaron a la entrevista de Panorama y subsecuentemente a las decisiones que se tomaron por aquellos en la BBC en esa época”.

¿Qué se busca demostrar?

A un cuarto de siglo de la entrevista, podría parecer extraño que se esté encargando una investigación, pero la naturaleza detrás de esto va más allá. La televisora estatal ha encargado al Lord Dyson esclarecer puntos específicos, siendo el primero: “Qué pasos tomaron la BBC y en particular Martin Bashir para obtener la entrevista de Panorama del 20 de noviembre con Diana, la Princesa Gales”. Es precisamente en este punto donde la evidencia que dio a conocer el Conde Spencer es de gran importancia. Entre esta se incluyen los supuestos falsos estados de cuenta que sustentaban la teoría de que uno de los empleados del Conde estaba recibiendo dinero a cambio de la información -por esta situación, la BBC ya se ha disculpado y el diseñador que los realizó ha dado su testimonio-, entre algunos otros detalles que el hermano de la Princesa Diana ha reunido para presentar.

El siguiente punto a considerar es, si esos pasos fueron apropiados, tomando en cuenta los estándares editoriales de la BBC. También se deberá determinar hasta qué punto las acciones de la BBC y en particular las de Martin Bashir influenciaron a la Princesa Diana para dar la entrevista. Buscando a los responsables de lo que se pudiera encontrar en esta investigación, también se está analizando qué conocimiento tuvo la BBC de lo que estaba pasando detrás de su programa. Por último, se determinará qué tan efectivamente la BBC investigó lo que estaba sucediendo en aquel momento.

