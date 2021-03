La Princesa Beatriz habla por primera vez del gran honor de ser madrastra

Todavía está a meses de cumplir su primer año de casada, pero la Princesa Beatriz parece estar completamente entregada a su nuevo papel. Y es que no solamente ha unido su vida a Edoardo Mapelli Mozzi, sino que también, con su matrimonio ha llegado una nueva faceta, la de madrastra de Wolfie, el hijo del empresario italiano. Muy discreta, incluso con su sorpresiva boda, se han dado muy pocos vistazos a la vida de la nieta de la Reina, quien todo apunta, se encuentra viviendo en el Palacio de St. James con su marido. Es ahí, en donde está compartiendo el tiempo en casa con Wolfie, de quien ha hablado como nunca antes durante una charla sobre el Día Mundial del Libro.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La Princesa Beatriz presenta orgullosa su vestido de novia, préstamo de la Reina Isabel

Se da a conocer la foto del primer beso de casados de Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi

En una columna de opinión que escribió para el Evening Standard, la Princesa ha compartido que ha pesar de su dislexia, ha preferido pasar la pandemia leyendo libros, para escapar de las pantallas que rodean el día a día. Y qué mejor que hacerlo con el hijo de su marido. “Como seguramente saben, tengo dislexia, por lo que leer nunca ha sido uno de mis talentos, sin embargo, teniendo un poco más de tiempo para tomar un momento para realmente entregarme a las historias ha sido un regalo que estoy feliz de haber compartido con la vida en cuarentena”, escribió Beatriz.

Con total apertura sobre el tema que no había tocado hasta este momento, la Princesa continuó: “Este año tuve el gran honor de convertirme en madrastra, y he tenido los momentos más increíbles al recordar algunos de mis cuentos para dormir favoritos. Juntos, tuvimos unos momentos tan especiales al leer todas las propuestas del Oscars Book Prize 2020”. La Princesa continuó revelando que uno de los libros que leyeron en este tiempo fue Tad de Benji Davies, una historia de resiliencia.

La Princesa Beatriz describe el día de su boda como ‘mágico’

Después de discutir algunos de los libros que ha tenido la oportunidad de leer en estos meses diferentes, Beatriz continuó: “Mi hijastro ha estado, como muchos niños, estudiando en casa en este periodo. Ayudarle a engancharse con las historias es una gran aventura para inspirar imaginación, creatividad, independencia y humor. Si no han leído los libros Oi Frog de Kes Grey y Jim Field, se han convertido rápidamente nuestros favoritos. Todos hemos aprendido nuevas formas de sobrellevar estos tiempos tan extraños. Para nuestra familia, leer historias ha sido una gran perte de nuestra aventura para encontrar risas y un poco de magia en el camino”.

VER GALERÍA

Por qué la lectura tiene un impacto especial para Beatriz

Tal como su hermana, la Princesa Eugenia, ha sido totalmente abierta sobre la escoliosis que la llevó a necesitar una durísima cirugía en su infancia, la Princesa Beatriz ha compartido su camino con la dislexia y se ha involucrado en causas que tengan que ver con ella. La Princesa fue diagnosticada con el trastorno, el cual afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje y hace muy difícil la lectura, cuando tenía solamente siete años y necesitó de ayuda profesional para poder desarrollarse académicamente satisfactoriamente. “No hubiera podido alcanzar mis resultados académicos sin el apoyo que recibí del Centro”, ha dicho de la Hellen Keller Dyslexia Charity, de la cual es patrona real desde el 2013.

“Fui muy afortunada, pude ir a una escuela que era muy cariñosa y que apoyaba mucho, pero describiría el aspecto del aprendizaje en el día a día muy retador. Sabes, recuerdo que teníamos diferentes libros de colores para describir los avances de los niveles de lectura que teníamos y yo siempre estaba en los libros blancos. Mis mejores amigas estaban siempre en los libros amarillos o verdes. Siempre se adelantaban. Y pienso que en ese momento, esas dudas surgieron en mi cabeza. ‘No soy lo suficientemente buena. No soy lo suficientemente inteligente. ¿Por qué no soy como los otros?’”, reveló sobre su sentir en un video para Made By Dyslexia, “Pienso que si le dijera algo a mí yo más joven, (sería) no te definas por esos momentos que te pasaron en ese examen o ese salón, porque son aprendizajes de por vida. Son lecciones que vas a llevar contigo y te formaron en quien vas a ser”.

VER GALERÍA