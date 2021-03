¿Habrá un nuevo capítulo en la guerra de Meghan contra los tabloides?

Las últimas semanas, el Príncipe Harry y Meghan Markle han estado en el ojo del huracán. La buena nueva de la espera de su segundo hijo vino acompañada de la polémica entrevista de la Duquesa con Oprah, en la que también participará Harry. Todo esto sucedió solo días después de que Meghan celebrara por todo lo alto el fallo en su favor en el caso de privacidad que emprendió contra Associated Newspapers y sus publicaciones, Mail On Sunday y Mail Online. Ante la resolución sin llegar a juicio, Meghan escribió un extenso mensaje en lo que ella llamó un ‘triunfo para todos’. Pero desde que se dio a conocer el veredicto, se hablaba de la posibilidad de que la parte acusada apelara la decisión y así ha sido esta mañana, poniendo sobre la mesa un nuevo capítulo en la férrea batalla de los Sussex contra los tabloides británicos. Pocas horas después de esto, se dio a conocer que la Corte había negado la apelación ratificando su decisión del mes pasado.

A pesar de que han recibido una negativa de parte del juez, la defensa ha anunciado que irá a la Corte de Apelaciones con su caso. De momento, el juez ha pedid también que el grupo editorial pague a la Duquesa 450 mil libras esterlinas (casi 13 millones de pesos) -del millón y medio que ella está pidiendo-, con el resto de la remuneración por definirse posteriormente. Según ha dado a conocer el Mail Online, lo abogados de su grupo editorial han presentado hoy diez argumentos por los que es necesario llevar el caso a juicio -como estaba programado para el próximo octubre-. Entre sus argumentos se hace referencia a la supuesta participación de Meghan detrás del artículo de People en el que entrevistaron a cinco de sus amigas, desencadenando el caso, así como la biografía Finding Freedom en la que se hace referencia a la carta.

La defensa ha argumentado que la carta publicada -que fue el centro de esta demanda- era parte de ‘una estrategia mediática’ y han recalcado, una vez más, que se anticipaba que sería publicada por lo que habría contado con la participación del equipo de comunicación de los Sussex. En una situación que seguramente moverá olas, dado a la importancia que los Sussex le han dado, la defensa expuso que se hizo ‘énfasis excesivo en los derechos de privacidad de la Duquesa a expensas de los derechos de libertad de expresión’, haciendo hincapié en que Thomas Markle, padre de Meghan, también tenía derecho de contar su historia.

Tal como se temía, los abogados del grupo editorial han expuesto que es necesario llamar a declarar, no solamente a la Duquesa, sino también a su padre. Uno de los argumentos más llamativos presentados esta mañana, es la importancia que tendrían los testimonios de los cuatro extrabajadores de los Sussex, quienes a través de su propio equipo legal habían informado que no tomarían partido y aunque no se querían ver involucrados en el caso, estaban dispuestos a ser llamados. Por lo que ahora será necesario esperar a la nueva resolución sobre esta apelación.

El mensaje de celebración de Meghan

Fue el 11 de febrero pasado cuando se dio a conocer que el juez del caso había concedido a Meghan su petición de una resolución resumida sin necesidad de ir a juicio, ante la demanda que la Duquesa emprendió contra el grupo editorial y dos de sus publicaciones por la difusión de la carta personal que ella envió a su padre tras su desencuentro hace algunos años. Ante el fallo a su favor, Meghan daba a conocer un extenso comunicado.

“Después de dos largos años luchando este litigio, estoy agradecida con las Cortes por hacer responsables a Associated Newspapers y The Mail on Sunday por sus prácticas ilegales y deshumanizadoras. Estas tácticas (y aquellas de sus publicaciones hermanas MailOnline y el Daily Mail) no son nuevas, de hecho, han estado sucediendo por mucho tiempo sin consecuencias. Para esas publicaciones, es un juego. Para mí y muchos otros, es la vida real, relaciones reales, y tristeza muy real. El daño que se ha hecho y se continúa haciendo es profundo”, comenzaba el mensaje. “El mundo necesita noticias confiables, revisadas y de alta calidad. Lo que el Mail on Sunday y sus publicaciones hermanas hacen es lo opuesto. Todos perdemos cuando la desinformación vende más que la verdad, cuando la explotación moral vende más que la decencia, y cuando las compañías crean sus modelos de negocio sacando ventaja del dolor de la gente. Pero, hoy, con este triunfo comprensivo tanto en cuanto a la privacidad como los derechos de autor, todos hemos ganado. Ahora sabemos y esperamos que esto cree un precedente legal, de que no puedes tomar la privacidad de alguien y explotarla en un caso de privacidad, como el acusado ha hecho descaradamente en los últimos dos años”.

“Comparto esta victoria con cada uno de ustedes, porque todos merecemos la justicia y la verdad, y todos merecemos (algo) mejor”, continuó el mensaje de Meghan, para finalizar, “Particularmente, quiero agradecer a mi esposo, a mi mamá y a mi equipo legal, y en especial a Jenny Afia por su apoyo incansable a lo largo de este proceso”.

