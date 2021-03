No, la entrevista de Oprah no se grabó en casa de Harry y Meghan Las escenas muestran un espectacular jardín pero se ha sabido que no es el de la casa de los Sussex

La espectacular residencia del Príncipe Harry y Meghan Markle se encuentra muy cerca de la mansión de Oprah Winfrey. Montecito se ha convertido en el place to be para las celebrities, y hasta la conductora se ha referido a la Duquesa como su ‘vecina M’. Esto hacía pensar que la esperada entrevista que Oprah ha hecho con los Sussex se grabara en la casa de Harry y Meghan, y con 90 minutos anunciados que se han alargado a 2 horas de transmisión, se esperaba que se diera hasta un recorrido por el lugar. Pero, aunque el primer vistazo de la entrevista ha dejado ver un magnífico jardín como escenario, pero, sorprendentemente, no es el de los Sussex. Se ha sabido ya que la charla no fue grabada en la casa de Harry y Meghan.

Ha sido Gayle King, la mejor amiga de Oprah y quien fue invitada al baby shower de Meghan, quien ha dado a conocer esta información. Esta mañana, en This Morning, Gayle dijo: “Grabaron en casa de un amigo. La gente dice que es casa de Oprah o de Meghan y Harry, (pero) es casa de un amigo”. Aunque no se sabe en casa de qué amigo decidieron grabar, es bien sabido que Montecito es hogar de ricos y famosos, por lo que no sería extraño que algún vecino les prestara su jardín inspirado en la campiña italiana. Este comentario ha echado por tierra la posibilidad de que los Sussex dieran un vistazo a su nuevo hogar, después de haber mostrado brevemente algunas habitaciones durante sus distintas videoconferencias a lo largo de los últimos meses, así como el jardín que ha sido protagonistas del posado para anunciar la espera de su segundo bebé.

La locación no fue el único detalle que Gayle compartió de la entrevista, de la que tiene tanto conocimiento como los protagonistas: “Ella cree que es lo mejor que ha hecho y dice que no solo fue ella, fue porque la conversación, aparentemente, fue tan cándida con los tres. Todos se ven cómodos sentados y hablando el uno con el otro”, dijo de su mejor amiga y los Duques.

El adelanto de apenas 30 segundos de lo que será una transmisión de dos horas el próximo domingo, ha dado mucho de qué hablar. Aunque curiosamente, Meghan no menciona una sola palabra a lo largo de este teaser, su mirada y semblante serios han llamado mucho la atención. Hasta este momento, es la presentadora quien lleva la batuta de la conversación y en el adelanto, se escucha al Príncipe Harry explicando su partida de sus posiciones oficiales de la Familia Real británica. Según explicó CBS en su comunicado la semana pasada, en la charla será Meghan quien hable con Oprah para después ser acompañadas por Harry.

El look de Meghan

Al mantenerse en silencio en este adelanto, los fanáticos de Meghan han dirigido sus miradas al vestido de diseñador que llevó para esta ocasión. Se trata del modelo Georgette de Giorgio Armani, que se puede conseguir por 4,700 dólares más impuestos (aproximadamente $96,802 pesos mexicanos).

La Duquesa combinó este diseño con tacones de Aquazzura, del modelo Simply Irresistible de 565 euros (algo así como $14,021 pesos mexicanos). Como complementos, Meghan llevó el collar Pippa Smalls de aguamarinas que le vimos por primera vez en Tonga, cuando se encontraba embarazada de Archie. El collar con tres dijes tiene un precio de 1,400 libras esterlinas (alrededor de $40,193 pesos mexicanos) y lo combinó con sus aretes de topacio azul de Birks que, aunque se encuentran agotados, tenían un precio de 650 dólares canadienses ($10,574 pesos, aproximadamente). Además de su tradicional brazalete Love de Cartier y la pulsera de diamantes de la Princesa Diana.

