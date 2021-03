En vestido de diseñador y con una joya de Diana, así fue el look de Meghan para su entrevista con Oprah El primer vistazo a la charla de los Duques de Sussex con Winfrey ha dado mucho de qué hablar

Desde que se dio a conocer que Meghan Markle y el Príncipe Harry habían aceptado ser entrevistados por Oprah, todas las alarmas se levantaron. Se sabía que se trataba de un encuentro ‘sin restricciones’ y por la longitud que fue anunciada, las expectativas han sido muy altas. Es por eso que, cuando en plenos Golden Globes se dieron a conocer unos adelantos de la entrevista que se transmitirá en Estados Unidos el próximo domingo, las miradas se dirigieron a los clips. Si las declaraciones -o falta de ellas en caso de Meghan- llamaron la atención, el look de la Duquesa no dejó a nadie indiferente. Fue cuestión de minutos para que los seguidores del estilo de Meghan identificaran cada una de las piezas que eligió.

En una estrategia que parece completamente diseñada para atraer la atención de los televidentes, en los adelantos de la charla que se dijo era de 90 minutos y ahora se ha extendido a dos horas, Meghan no dice ni una palabra. Emulando la imagen enigmática de la Princesa Diana en la ahora tan polémica entrevista de Panorama para la BBC, mantiene el rostro desencajado, mientras observa fijamente a la entrevistadora, quien es la que lleva la batuta en estos clips.

Si bien, no hubo una declaración que se pudiera retomar de estos primeros, el look de Meghan ha hablado por sí mismo. Tal como hiciera Diana en la polémica entrevista que a 25 años de su transmisión vuelve a estar bajo la lupa, Meghan eligió el negro. En esta ocasión, lució un vestido que no se le había visto antes de Giorgio Armani, siendo la tercera vez en las últimas dos semanas en la que se le ve con una pieza de diseñador. El modelo Georgette en seda negra con una aplicación floral en la solapa derecha, es una especie de wrap dress con su elegante escote pero se encuentra cerrado por un semi cinturón integrado al vestido, corte ideal para mostrar su pancita de embarazo. La pieza tiene un precio de 4,700 dólares más impuestos (aproximadamente $96,802 pesos mexicanos).

No podía faltar los tacones favoritos de la Duquesa, de Aquazzura en este caso, el modelo Simply Irresistible de 565 euros (algo así como $14,021 pesos mexicanos). Como accesorios, Meghan llevó el collar Pippa Smalls de aguamarinas que le vimos por primera vez en Tonga, cuando se encontraba embarazada de Archie. El collar con tres dijes tiene un precio de 1,400 libras esterlinas (alrededor de $40,193 pesos mexicanos) y lo combinó con sus aretes de topacio azul de Birks que, aunque se encuentran agotados, tenían un precio de 650 dólares canadienses ($10,574 pesos, aproximadamente).

El quiño a la Princesa Diana

Si el color del vestido que eligió Meghan, recuerda al traje sastre negro que Diana llevó en su entrevista de Panorama, hubo otros guiños a la memoria de la Princesa, más allá de la mención que Harry hizo de su madre en este adelanto. A juego con su brazalete Love de Cartier, que se ha vuelto inseparable de la Duquesa en los últimos meses, en el breve clip se alcanzaba a ver una pulsera de diamantes. Se trata del brazalete que perteneció a la Princesa Diana y que Meghan ha lucido en distintas ocasiones, una de ellas en su visita a Fiji, otra en Tonga y también en su penúltima aparición en el servicio del Commonwealth en la Westminster Abbey. El estilo de este tipo de joyas es conocido como tennis bracelet, y se trata de una pulsera con diamantes formados de forma lineal, muy al estilo de los infinity rings.

