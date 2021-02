¿Qué opina el Príncipe Harry de The Crown?

Más relajado que nunca, el Príncipe Harry participó en un segmento de 17 minutos en The Late Late Show de James Corden, en el que no solamente habló de la Reina Isabel, sino que además, no tuvo problema con rapear el tema de entrada del Príncipe del Rap, tuvo una llamada con Meghan y mostró las habilidades que ganó en 10 años como un soldado al pasar una pista de pruebas. Aunque es imposible dejar la restricción que es típica de los miembros de la Familia Real al participar en este tipo de apariciones pública, con la voz siempre modulada y un volumen significativamente bajo, Harry se dio permiso de mostrarse diferente a lo que hemos conocido antes de él. Y James, quien es su amigo desde hace años y fue uno de los invitados a la boda real, no resistió a hacer algunas preguntas al Príncipe, como cuando llegó el momento de hablar de The Crown.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El hermano de la Princesa Diana pide que The Crown advierta que es ficción

Va la de ella, la Reina aparecerá en televisión el mismo día de la entrevista de Meghan y Harry

Se ha reportado mucho que la Reina no estuvo muy contenta con la cuarta entrega de la serie, la cual fue muy exitosa en cuanto a audiencia, pero fue ampliamente criticada por quienes conocieron los hechos al hablar de las muchas licencias creativas que se tomaron en esta producción. La pregunta llegó cuando Harry contó que a veces veía algo en Netflix por la noche -plataforma con la que los Duques de Sussex firmaron un acuerdo para producir contenido-. James, le preguntó casualmente: “¿Qué piensas de The Crown?”. Harry contestó inmediatamente: “No pretenden ser noticias, es ficción, pero está ligeramente basado en la realidad. Por supuesto, no es estrictamente preciso, pero ligeramente…te da una idea vaga de cómo este estilo de vida, las presiones de poner al deber y servicio por encima de la familia y todo lo demás, lo que puede resultar”.

En una de las respuestas más extensas que dio sobre los temas tratados, Harry continuó: “Me siento mucho más cómodo con The Crown que leyendo historias que se escriben sobre mi familia o mi esposa, o de mí mismo. Porque es la diferencia entre, eso (que es) obviamente ficción, lo tomes como quieras, pero esto se reportan como hechos porque supuestamente eres las noticias. Tengo un verdadero problema con eso”.

Si ya estaba siendo tan abierto con el tema, James no perdió la oportunidad de preguntarle quién le gustaría que lo interpretara en The Crown. Sin dudarlo, lo que hace pensar que es algo que ha sido cuestionado antes, Harry respondió que Damian Lewis -aunque en un principio pensaba que se llamaba Daniel-. James continuó: “Yo pienso que Damian Lewis como tú y yo como William, eso es un (buen) casting”; en la única referencia que Harry hizo a su hermano, respondió: “No es un increíble casting, pero es un casting”. No ha sorprendido que el Príncipe haya hecho referencia al actor que comparte con él una de sus características más evidentes, ambos son pelirrojos.

VER GALERÍA

¿El segundo hijo de Harry y Meghan tendrá un título nobiliario?

La Reina y el Príncipe Felipe a la distancia

En más de una ocasión, Harry hizo referencia a la Reina, mencionando a su abuela. Al parecer, el Duque de Sussex ha querido reafirmar que a pesar de la distancia mantiene una cercana relación con ella y confesó, para la sorpresa de todos, que la monarca les preguntó qué quería Archie para Navidad. Al parecer, el pequeño tiene alma de chef porque pidió una waflera, que su bisabuela diligentemente le envió hasta casa.

Sobre las llamadas a distancia, Harry confirmó que sus abuelos saben usar zoom, pero simpáticamente, el Príncipe Felipe no tiene mucha paciencia a la hora de las despedidas pues en vez de terminar la llamada, simplemente cierra la laptop. Con estos detalles, Harry ha dado un vistazo a cómo se encuentra su relación con su familia ante su partida.

VER GALERÍA