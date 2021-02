Decepcionantes noticias para la Reina Isabel

Las últimas semanas no han sido fáciles para la Reina Isabel, quien el último año ha sabido adaptarse a los cambios necesarios por la pandemia. A pesar de la resiliencia que la caracteriza, en los últimos días ha vivido momentos agridulces. Por un lado, la alegría de recibir a su noveno nieto, el hijo de la Princesa Eugenia -August-, y el anuncio de los Duques de Sussex de la espera de su segundo hijo; mientras que por el otro, recibió la noticia del Príncipe Harry de que no regresarán a sus posiciones oficiales, y quizá, el golpe más fuerte ha sido la hospitalización del Príncipe Felipe por una infección que lo ha mantenido por varios días en el nosocomio. Ahora, lejos de los problemas personales que ha enfrentado, parece que ha recibido noticias decepcionantes en lo profesional, en cuanto a uno de sus patronajes más antiguos.

En su posición de monarca, la Reina tiene más de 600 patronajes -organizaciones a las que apoya de forma personal-, pero parece que uno de ellos tendrá que cerrar como consecuencia de la pandemia. Según el Daily Mail, el Princess Helena College -un internado en Hertfordshire- cerrará sus puertas este año. La escuela con más de 200 fue uno de los patronatos que la Reina recibió cuando ascendió al trono en 1952. Antes de ella, su patrón real fue nada más y nada menos que la Reina Victoria.

El colegio fue inaugurado en 1820, cuando era conocido como The Adult Orphan Institution. En 1874, la Princesa Helena -tercera hija de la Reina Victoria y el Príncipe Alberto- se convirtió en la presidente del lugar, cuando cambió de nombre a Princess Helena College for Young Ladies and High School for Girls. Desde entonces, se convirtió en uno de los patronatos de la corona. Se dice que fue el primer colegio para señoritas en el que se comenzó a practicar el lacrosse, un deporte muy popular en las escuelas de ese país. Con gran tradición, desde 2019, así como lo había hecho con cientos de jovencitas, comenzó a recibir varones también.

Actualmente, la Duquesa de Gloucester, esposa del primero de la Reina -el Príncipe Richard-, es la actual presidente del colegio. La última vez que se vio a Birgitte en el colegio fue en febrero del 2020, poco antes de que comenzara la cuarentena, mientras se celebraba el 200 aniversario de su fundación.

En la columna de Sebastian Shakespeare se reporta que esta semana, el colegio ha informado a los padres de sus alumnos que deberán encontrar una nueva escuela para el próximo periodo que comenzará en septiembre. “La escuela ha enfrentado dificultades financieras por muchos años. Estas se han exacerbado significativamente por el impacto del Covid-19 en la demanda local e internacional por lugares en colegios. A pesar de los mejores esfuerzos de todos, todas las opciones de mantenerla abierta se han acabado y, desgraciadamente, la escuela cerrará este año”, informó un vocero al columnista.

Los cambios en los patronatos

Si bien, las relaciones de los royals con sus respectivos patronatos suelen ser de años, únicamente dejándolos a otros miembros de la familia en ocasiones muy específicas; éste será un año completamente diferente. Ante el anuncio de Harry a su abuela de que no regresarán a sus posiciones oficiales, será necesaria una redistribución de los patronatos que tenían los Duques de Sussex. Aunque Meghan solamente tenía uno, por el poco tiempo que estuvo en activo, el Príncipe Harry no solamente tenía sus patronatos reales, sino también las posiciones militares que había heredado del Príncipe Felipe ante su retiro de la vida pública hace algunos años. Se ha explicado, que ahora, estas posiciones se distribuirán entre otros miembros de la familia.

