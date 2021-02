La hermana de Meghan, la otra protagonista de la entrevista con Oprah

Faltan todavía un par de semanas para que se pueda ver la entrevista que Oprah Winfrey ha hecho a Meghan Markle con una participación del Príncipe Harry, pero desde que se anunció su transmisión no ha dejado de surgir información sobre ella. Primero fue la mejor amiga de la conductora, Gayle King, quien dio a conocer que se trataría de una charla sin restricciones, en la que Oprah no recibió ninguna limitante cuando de sus preguntas se trata. Pero si casi toda la información ha corrido en favor de los Sussex, ahora ha surgido información que podría ser un tanto menos agradable, pues parece que Samantha Markle, la hermana de Meghan, también tendrá su aparición en la entrevista que se transmitirá el 7 de marzo.

En el conocido programa británico, This Morning, Holly Willoughby reveló que los productores de la entrevista se Oprah se pusieron en contacto con el programa para solicitar material de la charla que tuvieron con Samantha Markle a principios del 2020. “Curiosamente, el equipo de Oprah Winfrey contactó a This Morning para la entrevista con la Duquesa de Sussex…Así que no sabemos si van o no a usar eso en la entrevista, pero lo que sabemos es que nada está restringido en esta entrevista”.

Pero, ¿de qué trató la entrevista con Samantha? Durante la plática que se dio hace más de un año, la media hermana de la Duquesa habló de la pareja real y su relación con Thomas Markle, padre de ambas. Ésta fue solo una de las varias entrevistas que Samantha dio desde que se dio a conocer la relación de la actriz con el Príncipe. Esto sería solo el inicio, antes de que Samantha cumpliera con su amenaza y publicara a principios de este mes el libro The Diary of Princess Pushy’s Sister 1 -dejando claro que es solo la primera entrega-.

En el libro, Samantha escribe en 330 páginas sobre la relación disfuncional que se fue creando con su hermana con el paso de los años. Uno de los puntos que desarrolla a profundidad es el de las fotografías posadas con un paparazzi que ella organizó previo a la boda real, además de explicar cómo se enteró del estado de salud de su padre después de lo sucedido.

Samantha aprovechó estas páginas para hablar de la relación que formó con su media hermana, a quien le lleva 17 años. Según escribió, ‘adoraba’ a Meghan cuando nació y se sabe que tuvieron una relación en sus primeros años de vida, pero fue con la mudanza de Meghan a Canadá que se dio el distanciamiento hasta este momento cuando no existe ningún tipo de contacto entre ellas.

La CBS dio a conocer que el 7 de marzo transmitirá una charla de 90 minutos entre Oprah y Meghan, en la que después se incorporará el Príncipe Harry: “Winfrey hablará con Meghan, la Duquesa de Sussex, en una entrevista de varios temas, cubriendo todo, desde su acercamiento a la vida como una royal, el matrimonio, la maternidad, el trabajo filantrópico hasta cómo está manejando la vida bajo la intensa presión social. Después, las dos serán acompañadas por el Príncipe Harry mientras hablan sobre su mudanza a los Estados Unidos, y sus futuras esperanzas y sueños de expandir su familia”.

Hasta el momento, se sabe que la grabación de esta entrevista se realizó el martes pasado, un día después de que se diera a conocer que sucedería y antes de que la Reina informara que habían decidido no regresar a sus posiciones oficiales en la Familia Real británica.

