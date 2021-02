Eugenia de York y por qué se ha tardado tanto en revelar el nombre de su bebé Con más de una semana de nacido, todavía no se conoce el nombre del bebé Brooksbank

Han pasado diez días desde el nacimiento del primer bebé de la Princesa Eugenia y Jack Brooksbank. Con enorme emoción, la pareja compartió el 9 de febrero que habían recibido un varón que pesó al nacer 8 libras y 1 onza (3.633 kilógramos) en el Portland Hospital de Londres. Tres días después, se vio a los orgullosos papás con su pequeño, abandonar el nosocomio a bordo de un automóvil y, al parecer, con rumbo a su residencia en el Palacio de Kensington -aunque en los últimos meses las mudanzas no han sido extrañas para ellos-. Como es tradición, de primer momento no se compartió el nombre del recién nacido, pero han pasado los días y la expectación sigue creciendo, pues hasta ahora no se sabe el nombre que llevará.

Según la tradición, el nombre de los bebés reales se da a conocer unos días después del nacimiento. Por ejemplo, en el caso del primogénito de los Duques de Cambridge, fue dos días después de su nacimiento que se dio a conocer que el niño llevaría el nombre George Alexander Louis. El anuncio se dio de la forma tradicional, con su publicación en un caballete a las afueras del Palacio de Buckingham, a la par de que se informó a través de los perfiles del Palacio. Y al parecer, la pareja decidió esperar a que la Reina pudiera conocer a su bisnieto antes de hacer público el nombre.

Aunque pareciera que hay mucha diferencia entre los dos días que tardaron en publicar el nombre de George y los diez -que pintan para más- del bebé Brooksbank, hay que recordar que en el caso del Príncipe Louis, el menor de los Cambridge, la espera tardó cinco días.

Sorprendentemente, una espera de este tipo había pasado antes dentro de la familia Windsor, y se dio precisamente en el caso de los York. Cuando en agosto de 1988 nació la Princesa Beatriz tuvieron que pasar dos semanas antes de que se conociera su nombre. En aquel entonces, las posiciones eran distintas, y Beatriz sería la quinta en la línea de sucesión por lo que no era raro que Gran Bretaña esperara conocer su nombre. La sorpresa vendría con la elección de los Duques de York, quienes desafiaron todas las apuestas -en un país en las que se toman muy en serio-, sobre todo después de que se reportara que el Príncipe Andrés había confiado a un periódico otro nombre elegido.

Cuenta la leyenda que el nombre Annabel, que los padres habrían elegido, no fue del agrado de la Reina, quien sugirió Beatriz, el nombre que llevó la hija más pequeña de la Reina Victoria, manteniendo la tradición familiar.

Las otras razones

Con esto en mente, queda claro que no siempre es tan rápido este proceso, pero en el caso de Eugenia se suman un par de cuestiones más. La primera es que Eugenia no es un miembro empleado por la Familia Real, lo que hace que no tenga las mismas responsabilidades públicas que los Duques de Cambridge o las que sus propios padres tuvieron en su momento. Este es un caso similar al de Zara y Mike Tindall, quienes esperaron nueve días para revelar el nombre de su segunda hija.

El segundo aspecto, que seguramente ha retrasado este anuncio, ha sido la continua difusión de importantes situaciones dentro de la familia a lo largo de la semana. Solamente dos días después de que Eugenia salió del hospital, Harry y Meghan anunciaron que esperan su segundo hijo. Un día después, se daba a conocer que la pareja aparecerá en una entrevista con Oprah Winfrey. Cuatro días después, este viernes, se ha dado a conocer que los Sussex han dejado oficialmente sus funciones reales. Eso, sin contar que a mediados de la semana se supo que el Duque de Edimburgo se encuentra hospitalizado.

