¿Qué pierden Harry y Meghan con esta decisión?

Todavía faltaba poco más de un mes para la revisión programada a un año de la partida del Príncipe Harry y Meghan Markle de sus posiciones oficiales como miembros de la Familia Real británica, pero la Reina Isabel ha querido anunciar este viernes que la pareja no regresará a su labor. Tal como se especulaba hace unos días, con esta decisión los Duques de Sussex han tenido que dejar algunos de los aspectos más característicos de sus posiciones oficiales, los cuales habían quedado en pausa cuando el año pasado decidieron dejar Gran Bretaña. Con la entrevista que Meghan dará a Oprah Winfrey en puerta, se entendía que la decisión que tomarían sería esta, pero el trámite se ha oficializado a través del comunicado de la Reina, pero, ¿a qué renuncian con esta decisión?

No, esto no significa que dejarán de ser los Duques de Sussex, el comunicado del Palacio de Buckingham ha sido claro: “El Duque y la Duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad, la Reina, que no regresarán como miembros empleados por la Familia Real. Después de las conversaciones con el Duque, la Reina ha escrito confirmando que al retirarse de su trabajo en la Familia Real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que vienen con la vida del servicio público. Los nombramientos honorarios militares y los patronajes que tenían el Duque y la Duquesa, entonces serán regresados a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros de la Familia Real. Aunque todos están tristes con su decisión, el Duque y la Duquesa se mantienen como queridos miembros de la familia”.

El análisis a detalle

Desde aquella famosa cumbre de Sandringham, la Reina fue clara, no era posible estar a medias tintas en sus labores, y aunque permitió que se realizara el período de prueba de un año, con la decisión de los Sussex, no ha quedado más que cerrar la puerta. En el comunicado se explica que deberán los ‘nombramientos honorarios militares y los patronajes que tenían el Duque y la Duquesa’. Esto significa que Harry mantendrá únicamente los reconocimientos que ganó en su carrera militar, más no aquellos que la Reina le otorgó de manera honoraria. Los roles militares que Harry ha perdido son en los Royal Marines, en la RAF Honington y en la Royal Navy Small Ships y Diving. De la misma forma, el Príncipe ya no tendrá el permiso especial que la monarca le daba de llevar los distintos uniformes militares que lucía en ocasiones especiales.

Sobre los patronatos a los que se refiere el comunicado, son aquellos que fueron otorgados directamente por la Reina a lo largo de los años, que son: el Queen’s Commonwealth Trust y la Association of Commonwealth Universities; Harry en solitario se despide de la Royal Football Union, la Rugby Football League, el London Marathon Charitable Trust , y para Meghan en solitario, el Royal National Theatre.

En cuestión de minutos, después del anuncio de la monarca, las organizaciones comenzaron a despedirse. “La Rugby Football League agradece al Duque de Sussex por su tiempo, cariño y compromiso al apoyar a la Rugby League en todos los niveles en los años recientes, desde el juego de niños hasta la Challenge Cup, los equipos ingleses y RLWC2021”, fue el mensaje de la Rugby Football League. Estos pasos fueron seguidos por todas las otras organizaciones, como el National Theatre que escribió a través de un comunicado: “The National Theatre está muy agradecido por el apoyo ofrecido por la Duquesa de Sussex a lo largo de su patronato. La Duquesa apoyó nuestro trabajo con comunidades y jóvenes alrededor de Reino Unido, y nuestra misión de hacer el teatro accesible para todos. Como el Palacio de Buckingham ha declarado, el proceso para asignar un nuevo patrón está en proceso y será anunciado en su momento”.

En Reino Unido, Meghan únicamente se quedará con sus patronatos privados, Smart Works y Mayhew, mientras que el Príncipe Harry seguirá trabajando con los dos proyectos que fundó, los Invictus Games y Sentebale. Además, de su trabajo personal con African Parks, Dolen Cymru, el Henry van Straubenzee Memorial Fund (en el que colabora con William), MapAction, la Rhino Conservarion Botswana y WllChild.

Ante el anuncio del Palacio, un vocero de los Sussex ha dicho: “Con la evidencia de su trabajo en el último año, el Duque y la Duquesa de Sussex se mantienen comprometidos con su deber y servicio en el Reino Unido y alrededor del mundo, y han ofrecido su continuo apoyo a las organizaciones que han representado sin importar su rol oficial. Todos podemos vivir una vida de servicio. El servicio es universal”.

