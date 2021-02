El Duque de Edimburgo ha sido hospitalizado

Después de haber pasado la cuarentena en el Castillo de Windsor con la Reina Isabel, el Duque de Edimburgo fue hospitalizado ayer en un hospital en Londres, según ha confirmado el Palacio de Buckingham. Según se ha dado a conocer, esta hospitalización surge como una medida precautoria ante algunos malestares y se espera que permanezca bajo observación un par de días para poder recuperarse completamente. Ésta no es la primera vez que el Príncipe toma una medida de este tipo, por lo que se espera que transcurra de la misma manera que en la última ocasión, cuando tras un par de días bajo los cuidados médicos, pudo volver a casa.

“La admisión del Duque es una medida precautoria, bajo la recomendación del doctor de Su Alteza Real después de no haberse sentido bien. Se espera que el Duque se quede en el hospital por unos días en observación y (para) descansar”, se lee en el comunicado oficial del Palacio.

Según reporta HELLO!, parece que el Príncipe viajó al hospital en automóvil y no necesitó de ningún servicio de emergencia. Además, se entiende que éste no es un padecimiento relacionado con el Covid-19 pues debido a su edad -cumplirá 100 años en junio próximo-, tanto él como la monarca han sido ya vacunados. Mientras el Duque es atendido, la Reina ha permanecido en Windsor, donde la pareja se ha refugiado desde marzo pasado que comenzó la cuarentena, con apenas un par de salidas a Sandringham y Balmoral, en los momentos en los que se levantaron las restricciones en su país.

A pesar de que el Príncipe se encuentra retirado de la vida pública desde el 2017, en julio pasado hizo una aparición en una ceremonia en el Castillo de Windsor para poder entregar su papel como Coronel en Jefe de The Rifles a la Duquesa de Cornwall, quien lo recibió a la distancia, en una ceremonia paralela en Highgrove House. Además de esta ocasión, hace algunos meses se le pudo ver en el retrato oficial por su aniversario de bodas con la Reina Isabel, al igual que en la imagen para la que posaron por su cumpleaños 99, un gran hito dentro de la Familia Real.

Una hospitalización similar

En diciembre del 2019, en las vísperas de las celebraciones navideñas, el Duque tuvo que ser hospitalizado. El Príncipe viajó desde Norfolk, donde estaba pasando su retiro, hasta el King Edward VII Hospital en Londres, para estar bajo observación y para ser tratado por una condición pre-existente. En aquel momento, el Palacio de Buckingham envió un mensaje muy similar al de esta mañana, en el que apuntaba: “La admisión es una medida de precaución, bajo la recomendación del doctor de Su Alteza Real”.

Afortunadamente, en aquella ocasión, tras pasar tres días hospitalizado fue dado de alta y pudo celebrar las fiestas en familia. Esa vez, se le vio salir del hospital en propio pie y ser trasladado en un coche particular hasta Sandringham, en donde ya lo esperaban el resto de los Windsor para pasar la Navidad como lo hacen año con año -con excepción del pasado 2020 a causa de la pandemia-.

En un año completamente diferente, el Príncipe y la Reina han podido estar juntos en el Castillo de Windsor, durante la cuarentena que han llevado religiosamente. La monarca ha tenido que adaptar su complicado calendario y ha logrado mantener algunos de sus compromisos a través de videollamadas y apenas un par de apariciones en persona. Afortunadamente, Reino Unido ve cercano el horizonte con una vacunación exitosa, y no sería raro que próximamente se retome el cause de las cosas.

